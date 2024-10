El lleidatà Albert Cogul, a fer història a l'Everest

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El lleidatà Albert Cogul es prepara per fer història i convertir-se en la primera persona d’Espanya i Europa en cadira de rodes a assolir el campament base de l’Everest, situat a 5.364 metres d’altitud. Nascut a Barcelona fa 58 anys però establert a Lleida des del 1991, va quedar paraplègic arran d’un accident de parapent el 2016. Des d’aleshores s’ha enfrontat a nombrosos reptes a la seua vida, demostrant que la discapacitat no és un obstacle per acomplir els somnis. El seu ascens al campament base de l’Everest no només constitueix un desafiament físic, sinó també un poderós missatge d’inclusió i esperança per als que breguen amb limitacions a la seua vida diària. “Després de la meua lesió medul·lar, un dels dols que vaig haver de passar va ser oblidar-me de la meua relació emocional amb l’alta muntanya i assumir que quedava descartat poder escalar acompanyat dels meus fills, als quals sempre vaig somiar transmetre els meus coneixements, però aquest somni trencat ha renascut amb aquesta expedició, ja que els meus dos fills, Ángel i Daniel, m’acompanyaran”, comenta.

El lleidatà ha estat en més de 40 països de 4 continents des que va sortir del seu ingrés el 2017 després de quedar paraplègic. Amb la seua autocaravana adaptada, viu i viatja per tot el món fent realitat els seus somnis en esports extrems. Entre alguns dels seus assoliments destaquen el podi a la Copa d’Espanya d’esquí alpí adaptat el 2022, dos bronzes (2022 i 2024) en els Estatals de Sitwake, el 2021 va creuar l’Atlàntic en un veler durant 21 dies, i el 2023 es va convertir en el primer paraplègic a fer el Camí de Sant Jaume amb bicicleta adaptada sortint de Barcelona i completant 1.500 km en solitari.El viatge començarà l’1 de novembre amb una sèrie de preparatius a Katmandú, des d’on volarà a Lukla, un petit poble a la regió de l’Everest. A continuació, l’equip emprendrà una travessia ascendint a través de terrenys muntanyosos desafiadors i realitzant parades en pobles xerpa, on podran reproveir-se i descansar abans de continuar cap al campament base. L’expedició preveu 12 dies per completar l’ascens i tornar a Katmandú. L’equip el formen 22 voluntaris espanyols i 6 nadius, que seran els encarregats de portear la cadira Joëlette en la qual viatjarà Cogul.