L'Alpicat vol estrenar-se davant d'un cuer sorpresa

El Lleida.net Alpicat buscarà avui (19.15) la primera victòria de la seua història a l’OK Lliga, un objectiu que se li ha escapat en els tres partits anteriors, saldats amb dos empats, ambdós a casa davant de Caldes i Reus, i una derrota a la pista del Vilafranca, un dels rivals que a priori estaran en la lluita per la permanència. Malgrat això, les sensacions són bones i més després de punt aconseguit diumenge davant d’un dels grans.

“Els resultats són bons, vam perdre a Vilafranca, però és que es guanyen molt pocs partits fora de casa. Cal ser conscients que costa molt rascar punts com a visitant. Tenim la sensació que a Vilafranca, sent un rival directe, vam punxar, però els dos empats a casa han estat dos bons partits davant de dos grans rivals i amb opcions de guanyar-los tots dos”, va assenyalar el seu entrenador, Jordi Expósito, que per a aquest matx tampoc haurà de descartar ningú, ja que Mats Zilken continua de baixa per una contusió al canell esquerre.El tècnic veu bé l’equip i creu que amb una mica més d’encert “ara tindríem algun punt més. L’important és que som competitius, estem dins dels partits i als rivals se’ls fa incòmode jugar contra nosaltres. Cal seguir en aquesta línia, però sí que hem d’anar sumant de tres en tres com més aviat millor”, va matisar.Expósito tampoc es fia de la sorprenent situació del Voltregà, cuer amb un sol punt. “És un equip que es troba en una situació estranya, que ha canviat d’entrenador, juga en una pista annexa en la qual no es troba gaire còmode i tot això l’ha situat a baix, una posició que a nivell de club i de jugadors no li correspon, però si és allà és perquè hi ha d’estar i nosaltres intentarem anar a posar-los les coses difícils”, va assenyalar el tècnic.“Som conscients que sortiran a mossegar des del principi perquè per a ells pot ser un punt d’inflexió, i hem de ser conscients que ens tocarà patir molt perquè ens apretaran, però si seguim el nivell defensiu dels últims enfrontaments i estem dins del partit, tindrem opcions. Hi anirem amb tota la humilitat del món, però al cap i a la fi cuers ho són i intentarem guanyar-los”, va sentenciar.