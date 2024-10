El Museu Moto Bassella obre de nou després de la remodelació

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Més d’un centenar de persones, entre les quals hi havia diversos pilots –com Isidre Esteve i Jaume Betriu–, representants de marques, col·leccionistes i diferents professionals del sector del motor, es van reunir ahir per celebrar la reobertura i renovació del Museu Moto Bassella. Després d’un any de reformes, s’ha renovat completament i actualitzat. Compta amb espais interactius i nous audiovisuals tècnics i històrics. L’obertura al públic serà demà.