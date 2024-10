Merescuda primera victòria del Lleida davant la seva afició (3-1)

Després de dues derrotes consecutives davant la seva afició, el Lleida CF, per fi, ha pogut celebrar la primera victòria amb públic al Camp d'Esports. L'ha aconseguit amb mereixement i molt més patiment del que semblava necessari davant el Mallorca B (3-1), després de 80 minuts on el conjunt lleidatà ha estat amo i senyor del partit, però ha vist com el guio semblava donar pas a una altra jornada frustrant al Camp d'Esports, amb un molt arbitratge en contra dels blaus, que ha estat decisiu en l'empat del Mallorca B passada la mitja hora. Tot i l'empat immerescut, els blaus han trobat el premi al tram final, on ha estat decisiu Diego Iglesias, amb una assistència a Naranjo pel 2-1 i anotant després el 3-1 definiu, que ha assegurat l'alegria al Camp d'Esports.

El conjunt blau, avui sense Marc Garcia a la banqueta per sanció, ha sortit a per totes i ha exhibit un domini absolut des d'un inici. Després d'un intent d'Operé a la sortida d'un córner, el Lleida ha vist premiat el seu bon inici amb un gol d'Unai Garcia, que ha estat atent al segon pal després d'una rematada desviada de Naranjo que el basc ha culminat amb l'1-0 amb un xut creuat.

El Lleida ha seguit dominant i generant ocasios, inclòs un gol anul·lat a Naranjo per fora de joc, però el focus del partit ha canviat ràpidament i l'àrbitre s'ha convertit en el principal protagonista del partit. El conjunt blau ha protestat fins a tres penals abans del descans, un d'ells sobre Quadri quan s'arribava al descans que semblava molt i molt clar i que ha arribat quan el partit ja estava empatat.

En la seva única arribada a l'àrea lleidatana, el Mallorca B ha igualat el partit i també ho ha fet en una acció polèmica, ja que Cortijo ha estat agafat per la samarreta quan lluitava una pilota dividida just davant l'assistent. L'àrbitre no ha assenyalat falta i l'acció ha acabat amb una centrada al segon pal que Marc Domènech ha convertit en l'empat passada la mitja hora (1-1).

Després de l'empat, el Lleida ha seguit apretant i ha generat dues ocasions clares, una de Diego Iglesias que ha rebutjat el defensa Sebas Wade i una final abans del descans, que Campins ha rematat al cos del porter Pere Joan en una rematada a boca de canó.

A la sortida del descans s'ha repetit la mateixa dinàmica, un Lleida que dominava i arribava i un Mallorca B que resistia prop de la seva porteria. Així, Cortijo ha tingut la primera oportunitat a la sortida d'un córner, tot i que minuts després Solbes n'ha tingut una de molt més clara després d'un servei de cantonada, on ha rematat per sobre tota la defensa rival però ha vist com Wade salvava el gol sota pals.

Quan el partit ja encarava el seu tram final i el ritme havia baixat, Diego Iglesias, el més actiu de l'atac lleidatà, s'ha inventat una gran jugada per la banda dreta, ha remuntat la línia de fons i ha posat una centrada rasa que Naranjo ha rematat de primeres per avançar de nou als lleidatans amb un 2-1 que premiava l'actuació blava al minut 81.

Tot i l'avantatge al marcador, el Lleida s'ha mantingut ferm en la seva idea, vivint en camp rival i amb dos oportunitats claríssimes per fer el gol de la tranquil·litat. La primera l'ha tingut Adri Gené, que ha vist com Djaka li treia dues rematades sobre la mateixa línia de gol. Només instants després, ja al temps afegit, Juanan ha tingut una rematada franca al punt de penal, però no ha encertat en el colpeig.

Quan semblava que els últims instants estarien marcats per un patiment totalment innecessari pel que s'havia vist sobre la gespa, Diego Iglesias ha anotat el gol de la tranquil·litat en el temps afegit perquè el Camp d'Esports, per fi, pogués celebrar una victòria del seu equip.