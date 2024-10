Segona derrota a casa

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Borges va caure per segona vegada com a local aquesta temporada, malgrat que va demostrar ser protagonista amb la pilota, en un partit en el qual els de Sergi Reig van plantejar un joc ofensiu per poder disposar d’opcions clares de marcar. Tanmateix, als de les Garrigues els va condemnar un matiner gol del Club Natació Terrassa, que es va avançar en el primer minut després d’aprofitar una indecisió de la defensa blanquinegra.

El Borges no va renunciar a la seua idea i es va esforçar per aconseguir l’empat. Els locals van dominar i van arribar a xutar fins a 25 ocasions a la porteria de Gerard, molt segur en moments decisius del matx, i en els quals els de Sergi Reig van estar a prop de marcar. En el 67 els visitants es van quedar amb deu futbolistes. Malgrat això, el Borges no va poder canviar el resultat.

Al finalitzar el partit, Sergi Reig, tècnic del Borges, va manifestar que “l’equip està contrariat perquè hem generat moltes situacions de gol, però no hem tingut la sort de marcar”, va assenyalar.