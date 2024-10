Salven un punt in extremis

Publicat per Joan Bové Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Artesa de Segre i la Pirinaica van firmar unes justes taules en un partit dominat en la primera meitat pel conjunt visitant, que va disposar de més ocasions i que va practicar un joc intens i pressionant que va evitar la sortida en atac dels locals. López va governar el centre del camp i de les seues botes va sortir la primera ocasió per a la Pirinaica, que Marbà va desviar a córner en una bona intervenció. Tanmateix, en el minut 9, el mateix López, es va emportar una pilota que ell mateix va transformar en el 0-1 davant de la sorpresa del públic local. Poc abans del final de la primera part va estar a punt d’arribar el 0-2 en un servei de falta ben executat, però Marbà va tornar a lluir-se per aturar el perill i arribar a l’intermedi amb el desavantatge mínim local (0-1).

A la segona part van canviar els papers i l’Artesa va passar a portar la veu cantant al centre del camp, encara que tampoc així no va poder arribar amb claredat a l’àrea del Pirinaica. Malgrat això, els locals, ben ordenats en defensa, van evitar el perill visitant. Quan la nova derrota semblava inevitable, el premi a aquesta millora a la segona part va arribar a l’últim minut del partit, en un penal que l’àrbitre va assenyalar a l’àrea de la Pirinaica i que, transformat per Castelló, va significar l’empat (1-1), i un punt més per a l’equip de Pau Prior.Amb aquest empat, l’Artesa de Segre suma 4 punts i és penúltim a la classificació, empatat amb la Guineueta i amb dos d’avantatge sobre el Parc, que continua sent el cuer del grup. Per sobre té el Juneda, que l’avantatja en un punt, i el Borges, que suma set punts i avantatja en tres punts els de Prior.La pròxima jornada l’Artesa es desplaçarà a Barcelona per enfrontar-se amb el Sants amb l’objectiu de millorar la seua eficàcia golejadora.

El Juneda va caure derrotat (2-0), davant d’un Gimnàstica de Manresa que va estar més entonat i sempre va tenir el control del partit.

Els locals van dominar la primera part, pressionant bé el seu rival i generant bones accions en atac. En una, una jugada per banda va acabar desbordant el Juneda i trobant l’esquena de la seua defensa perquè Bravo obrís el marcador al minut 9 (1-0). El Juneda va provar de continuar defensant amb ordre i buscant l’ocasió per sortir al contraatac, però amb prou feines va crear perill per a la porteria de Blanco. Poc abans del descans, una pèrdua de la pilota del Juneda va ocasionar una transició ràpida del Gimnàstic que Torres va culminar amb el 2-0.A la segona part, el Juneda va millorar en defensa i va provar d’arriscar una mica més en atac per atansar-se a l’àrea manresana i, encara que va poder crear alguna ocasió, en cap no va aconseguir marcar. Per la seua part, el Gimnàstic en va tenir prou amb mantenir la seua bona defensa i també va tenir alguna oportunitat per ampliar el seu avantatge, però tampoc no va aconseguir que el marcador canviés.

El Balaguer es va imposar amb claredat al Parc i el va derrotar amb autoritat per un contundent 1-5.

Els barcelonins, que van arribar a avançar-se en el marcador al minut 19, gràcies a la transformació d’un penal per part d’Ander, van provar de plantar cara a la sensació de superioritat que generava el joc del Balaguer, però els de Josete no van perdre la serenitat i cinc minuts després, Joel Chiné, també de penal, va aconseguir empatar el partit (1-1).Ja en la segona part, Soldevila va posar davant els de la Noguera en el minut 60. El duel era de clar color visitant, i Nabil Jadiri, amb dos gols consecutius en els minuts 80 i 81 es va encarregar de ratificar-ho. Amb tot decidit, Céspedes, al minut 87, va tancar el partit i el marcador amb el definitiu 1-5.Després d’aquesta important victòria, el Balaguer puja fins a la quarta posició a la taula classificatòria i rebrà la setmana que ve el Vallbona al Municipal.

Pau Prior: “El penal de l’últim minut ha fet justícia a l’equip”

Una vegada finalitzat el partit, l’entrenador de l’Artesa de Segre va dir: “L’empat ha fet justícia al que s’ha vist en el partit durant els 90 minuts.” Sobre l’equip rival, Prior va afirmar que “ells juguen amb molta intensitat, és un equip amb ofici, i treure punts davant d’equips com aquest sempre és positiu”. Sobre la falta d’efectivitat rematadora del seu equip, va manifestar que “aquest és el nostre punt feble, però no és culpa dels davanters. Avui hem creat menys perill, però també havíem de contenir el seu atac. Hem de procurar ser més agressius a dalt, però avui era complicat”, va concloure.