El Sícoris Club, campió en el Català de riu esportiu

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Sícoris Club s’ha proclamat aquest cap de setmana campió de Catalunya en la modalitat de riu esportiu, sota l’organització del mateix club juntament amb la Federació Catalana de Piragüisme. La tercera posició per equips va ser per al Nàutic Lleida, sent segon el CN Banyoles. En la prova, que va tenir la meta al parc de la Mitjana, els dos clubs es van penjar 22 medalles, 18 per al Sícoris i quatre per al Nàutic Lleida.

Els representants d’aquest club que van aconseguir medalla van ser, en el K1 sènior femení, Annika Muller, que es va penjar l’or, i Ana Mercado, que va ser plata. En el K1 Veterans Rosendo Mesalles va guanyar la medalla de bronze i, en el K2 Mixt, també van guanyar el bronze Ingrid Agulló i Faustino González.Pel que fa al Sícoris, en RR Home Germán Jiménez va ser or, plata Àlex Solé i bronze Àlex Miró; en RR Dona Erin Sanz va ser or i Carla Cabello, plata; en sènior masculí, Lluís Oronich va ser or i Òscar Segués, plata. En Màster B, or per a Aleix Bolló i bronze per a Laureà Huguet; en C1 or per a Joaquín Portero i plata per a Jordi Teixidó; en K2, or per a Pau Ocón i Isaac López; en el K2 Mixt, or per a Xavi Miralles i Ares Izard i plata per a Júlia Padilla i Iker Zaballos; en K2 Màster, or per a Manuel Craviotto i Luis Chacón i plata per a Rafael Herrera i Joan Gairí i, en el K2 Sènior, or per a Laura Miralles i Alba Oronich i plata per a Iluminada Arias i Montse Herrera.