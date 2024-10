Tècnic de Primera per un dia

Ramon Alturo es convertirà dissabte en el sisè entrenador lleidatà a dirigir un equip de Primera divisió. Ho farà al capdavant de l’Osasuna en el partit que l’equip navarrès jugarà contra el Valladolid a El Sadar de Pamplona (14.00). I ho farà per accident, ja que Alturo, que va arribar a Osasuna l’estiu passat de la mà de Vicente Moreno, amb el qual ja va treballar la temporada passada a l’Almeria i anteriorment ho va fer a l’Espanyol, és el tècnic analista de l’equip. Però Moreno va ser expulsat en el partit del cap de setmana passat davant de la Reial Societat i estarà sancionat, com el segon entrenador, Dani Pendín, expulsat en l’anterior partit davant del Betis i que complirà el seu segon i últim partit de sanció, per la qual cosa Alturo, que té la titulació requerida, exercirà de primer entrenador. “Serà un honor dirigir un partit a Primera, com a lleidatà, i també per fer-ho amb l’Osasuna”, explicava ahir Alturo. “Ja havia fet de segon a l’Espanyol, però serà la primera vegada que estaré al capdavant de l’equip, tot i que la batuta la portarà Moreno i la comunicació amb ell serà contínua”, afegeix.

Abans que ell van entrenar a Primera Antoni Torres (Balaguer), que va dirigir 22 partits amb l’Hèrcules en les temporades 1985-85 i 1985-86; Juan Carlos Oliva (Lleida), 5 partits amb l’Alabès en la 2005-2006; Ramon Moya (Castellnou de Seana), 9 partits al capdavant de l’Espanyol en la 2002-2003; Miguel Bertral (Alós de Balaguer), 10 partits amb l’Elx en la 1960-61; i Alberto Gallego, que va dirigir un partit a l’Elx en la temporada 2022-2023.“L’objectiu serà intentar guanyar els tres punts a casa, on estem molt forts”, explica Alturo. “No volem baixar el bon rendiment que estem tenint a casa. Jo transmetré el que hàgim parlat amb Moreno”, afegeix.Aquesta fortalesa a El Sadar la va patir el líder de Primera, el Barcelona, ja que va ser en aquest escenari on va patir, el 28 de setembre, l’única derrota que ha encaixat l’equip de Hansi Flick. “Vam gaudir molt”, recorda Alturo. “L’ambient que hi ha a casa és increïble, la gent pressiona molt. És un estadi en el qual la gent ho viu molt, vam fer un bon partit malgrat que fins i tot guanyant, amb el Barça sempre pateixes. Quan van marcar el 4-2 ho vam passar malament. Personalment va ser una gran nit ja que mai no havia guanyat al Barça els equips en els quals havia estat”, afegeix.Ramon Alturo, de 41 anys, té una gran experiència i va formar part de l’staff de la UE Lleida, en l’última etapa, amb Emili Vicente i també en la primera com Lleida Esportiu, igualment amb l’enyorat tècnic de la Seu d’Urgell. Va ser també entrenador del Lleida Femení, per la qual cosa ha pogut comprovar el gran salt que ha fet el futbol femení. “Ha evolucionat molt. Ja aleshores, amb el Lleida, ja es veia el gran treball que feien equips com l’Athletic, el Llevant o l’Atlètic. Estaven a anys llum de nostraltres, però ara l’AEM demostra l’excel·lent treball que s’ha fet”.