El Tour 2025 recupera l'ADN francès i destaca per la seua duresa

“Ni un mil·límetre del Tour 2025 discorrerà fora de França”, va assegurar el director de la carrera, Christian Prudhomme, en la presentació ahir del recorregut de la pròxima edició, que fuig del pla, s’aferra a la mitja muntanya i redueix els esprints, a més de retre homenatge als grans campions gals.

Després de tres edicions amb inici fora de les seues fronteres, Copenhaguen, Bilbao i Florència, i un any abans que arranqui a Barcelona, el Tour ha volgut consolidar les seues bases a França, per primera vegada des del 2020.

La pròxima edició tindrà la sortida a Lilla el 5 de juliol i la meta als Camps Elisis el 27, mig segle després de la primera vegada que l’avinguda servís de decorat per al podi final i després de l’“exili” de l’any passat a Niça per deixar pas als Jocs Olímpics. Entre mitjanes, 3.320 quilòmetres, una mica menys de la mitjana, sis etapes de mitja muntanya, cinc en alt, amb travessia del Massís Central, el Pirineu i els Alps, dos contrarellotges, una altitud a Peyragudes, i multitud de petites cotes disseminades al llarg del recorregut per evitar el tedi del pla.De camí, retran homenatge a Jacques Anquetil amb una meta a Rouen, on vivia i on va morir el 1987; la travessia d’Yffiniac, on va nàixer Bernard Hinault o un inici d’etapa a Saint-Méen-le-Grand, on va veure la llum Louison Bobet, el primer ciclista a guanyar tres edicions del Tour.