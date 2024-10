Suspeses totes les competicions per la Generalitat Valenciana

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d’Esport, va anunciar ahir que no “se celebraran competicions esportives” durant els tres dies de dol oficials anunciats pel Govern d’Espanya, que inclouen avui dijous, demà i dissabte.

La dana, que ha afectat sobretot València, ha tingut repercussions també en l’esport amb l’ajornament de partits i greus destrosses al circuit Ricardo Tormo de Xest, on d’aquí a dos setmanes es preveu la disputa de l’última prova del Mundial de MotoGP del 2024, clau en el seu desenllaç. Els responsables del traçat van assenyalar a través d’un comunicat que el temporal ha afectat severament les infraestructures d’accés i aparcament, però no la pista.

La dana va arrasar el circuit Ricardo Tormo a només dos setmanes de la carrera del Mundial de MotoGP

A conseqüència de l’aiguat, gairebé un centenar de persones que treballaven a les instal·lacions es van veure obligades a passar la nit de dimarts i ahir a la matinada a Xest, refugiant-se al gimnàs i a les oficines, que són els punts més allunyats dels corrents d’aigua.Per la seua part, la Reial Federació Espanyola de Futbol va confirmar ahir l’ajornament dels partits de Copa del Rei Parla Escuela-València, Manises-Getafe, Pontevedra-Llevant i Ejea-Hèrcules. També es posposa el partit entre el València Bàsquet i el Lietkabelis lituà que s’havia de disputar ahir a la competició de la Eurocup.El València CF va anunciar que ha habilitat l’Estadi de Mestalla com a punt d’entrega d’aliments i estris de primera necessitat per a tots aquells afectats per la dana. Les mostres de dol en l’esport es van succeir i Barça i Espanyol, entre d’altres, així ho van expressar a través de les xarxes.