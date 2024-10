Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Pons Lleida es va retrobar ahir amb la victòria després de les dos últimes entrepussades contra Liceo i Barça per situar-se a la zona mitjana de la taula. L’equip d’Edu Amat, que venia tocat anímicament per la golejada soferta en l’anterior jornada al Palau Blaugrana, va jugar un partit seriós, sense ostentacions però suficient per tombar l’Igualada, vigent campió de la Europe Cup i que venia de caure aquest cap de setmana en les semifinals de la Copa Intercontinental davant de l’Oliveirense, que va acabar emportant-se el títol. Els llistats van ser millors en el còmput general, van gaudir de les millors ocasions i van acabar emportant-se una victòria balsàmica (2-0) i necessària que els reenganxa a la lluita pels grans objectius.

El Pons Lleida va començar el duel molt intens i als dos minuts ja hauria pogut inaugurar el marcador en dos jugades consecutives de Paiva. En la primera, el portuguès va disparar alt un perfecte servei de Nico Ojeda, i en la segona, uns segons després, va rematadar i el pal va repel·lir. Va ser el preludi del primer gol, que va arribar un minut després en una jugada personal del lusità, que per fi trobava porteria.Amb el gol, els llistats van abaixar una mica el ritme i l’Igualada va passar a dominar i a gaudir de les primeres ocasions, que Zapater va aconseguir desbaratar sense problemes. Edu Amat va parar el partit, però la situació no va millorar gaire. Una combinació entre Ojeda i Darío Giménez que aquest últim no va aconseguir transformar en gol va ser l’ocasió més clara que va tenir el Pons Lleida abans del descans, al qual es va arribar amb l’1-0 gràcies a una gran intervenció de Zapater en l’últim sospir, traient un tir de Marc Carol que es colava per l’angle llarg.En la represa, l’equip llistat va tornar a sortir endollat i Tombita Torres va tenir un parell de contraatacs seguits que no va saber definir davant de Guillem Torrents. Però la més clara la va tenir Nico Ojeda als cinc minuts en una falta directa per l’exclusió de Rouzé, però l’argentí aquesta vegada no va afinar. Se li va escórrer la bola en el primer control i el llançament, molt escorat, el va aturar el porter igualadí. Els d’Edu Amat tampoc van treure profit dels dos minuts que van jugar en superioritat. El joc era molt semblant i, si bé els lleidatans gaudien de les ocasions més clares, l’Igualada, molt ferri defensivament, també es deixava veure amb alguna acció aïllada que Zapater aconseguia desbaratar molt segur. Una jugada de Darío Giménez sortint des de darrere de la porteria va tornar a activar els lleidatans, que poc després anotarien el segon en una altra acció personal de Paiva, aquesta vegada al contraatac. Va disparar de primeres i després de blocar Edu Fernández amb l’estic, el portuguès va recollir el rebuig i va batre Torrents per alt i de tir creuat.El gol va donar tranquil·litat al Pons Lleida, que va dominar més el matx i hauria pogut sentenciar en una doble ocasió, primer d’Ojeda i després de Tombita Torres, que va recollir el rebuig del seu compatriota, però el seu tir es va estavellar al pal. Tot seguit l’Igualada va reaccionar i també va topar amb la fusta dos vegades en una mateixa jugada. Faltaven encara més de quatre minuts de joc i Amat va parar immediatament el duel per reconduir la situació. Els llistats van intentar allargar al màxim les possessions i van aconseguir l’objectiu, no només el de sumar tres punts importants, sinó de deixar la porteria a zero per segon partit aquesta temporada.

El tècnic llistat, Edu Amat, es va mostrar molt satisfet pels tres punts sumats en un partit que ja va alertar que seria molt complicat pel caràcter defensiu del rival. “Ja vaig avisar que l’Igualada seria molt defensiu i que esperaria els nostres errors, que és el que ha fet. Era d’aquests partits que havíem de treballar molt i tenint molt present que per moltes ocasions que poguéssim tenir, que no ha estat el cas, no podíem desconnectar-nos perquè aquesta gent al mínim error es posaven dins del partit”, va comentar.

“Hem tingut la sort de posar-nos davant molt aviat i aquest 1-0 ens ha donat tranquil·litat, ja que eren ells els que havien de fer un pas endavant, que no l’han donat fins al final. Però tot i així hem patit fins al final perquè sabíem que ells no es rendirien”, va afegir Amat, que va destacar el fet d’haver deixat la porteria a zero per segon partit aquesta temporada. “És una cosa molt difícil d’aconseguir a l’OK Lliga. Vaig demanar que fessin un pas petit endavant a nivell defensiu i crec que l’equip ho ha fet. Els porters estan agafant solidesa i també estan entenent com defensa l’equip i això els transmet més tranquil·litat”, va assenyalar Amat. “L’equip va fent passos petits cap endavant, creixent en solidesa defensiva, però encara hi ha aspectes a millorar. Ho he dit als jugadors ara al vestidor, si volem competir i mirar de tu a tu els grans de la categoria hem de millorar”, va asseverar el tècnic.

Aprovat el conveni de 91.000 euros

La comissió informativa de la Paeria va aprovar ahir sense problemes el conveni anual del Lleida Llista Blava per a la temporada en curs 2024-2025 per un valor de 91.102 euros, la mateixa quantitat que ha estat percebent l’entitat durant els últims exercicis. Aquesta ajuda serà ratificada avui per la junta de govern abans de passar pel ple.