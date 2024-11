Cancel·lat el Gran Premi de MotoGP de la Comunitat Valenciana i es busca nova ubicació

Imatge dels exteriors del Circuit Ricardo Tormo de Xest després del pas de la DANACIRCUIT RICARDO TORMO / via Europa Press

El Gran Premio Motul de MotoGP de la Comunitat Valenciana, previst del 15 al 17 de novembre de 2024, ha estat cancel·lat a causa de les greus conseqüència de la dana que ha assolat bona part de la província de València, van informar fonts del Circuit Ricardo Tormo, ubicat a Xest, població afectada pel temporal.

A més, des de l’organització del campionat de MotoGP s’ha comunicat que s’està estudiant una nova seu i dates per allotjar la prova que tanca el calendari de MotoGP de 2024.

Malgrat que els accessos i els aparcaments del Ricardo Tormo van resultar "seriosament danyats" dimarts passat per la dana des de l’organització es considerava viable la reparació i celebració de la prova, però s’ha considerat que la situació general de la zona no aconsella la celebració d’esdeveniments i finalment aquest divendres s’ha comunicat la cancel·lació de la prova.

La cancel·lació arriba alhora que aquest dissabte es conegués que les víctimes mortals a la província de València a causa de la devastadora dana ascendeixen ja fins les 202, segons l’últim recompte facilitat pel Centre d’Emergències de la Generalitat Valenciana.

La majoria dels pilots ja es van pronunciar en la jornada de dijous contraris a córrer a Xest per raons ètiques a causa de la tragèdia que viuen milers d’afectats pel temporal. Des de la Generalitat s’ha informat que tant l’organització del Campionat del Món de Motociclisme, com la Federació Internacional de Motociclisme i els equips i pilots del mundial han traslladat al Circuit i a tota la Comunitat Valenciana la seua consternació per la situació i el seu suport als familiars i amics de les víctimes.

En el seu comunicat s’afegeix que des de Dorna Sports, organitzadora del Mundial, i en col·laboració amb la Federació Internacional i els equips i pilots s’estan estudiant diferents alternatives per celebrar l’última cita del certamen i la ubicació de l’última cursa s’anunciarà ben aviat.

A més, des de l’organització del Campionat de MotoGP s’indica, en una nota oficial, que han estat en contacte constant amb les autoritats locals i els responsables el circuit per avaluar com ajudar i procedir, en considerar que tenen "una responsabilitat amb cada regió on correm que va molt més enllà de l’esport i els esdeveniments".

Així mateix, s’assegura que "per garantir que la presència de MotoGP no desviï cap recurs dels esforços de recuperació, tant l’organització com les autoritats locals s’han vist obligades a cancel·lar el GP de València de 2024".

Els aficionats que tinguin entrada per assistir a l’esdeveniment tindran l’oportunitat mantenir els seus seients de cara al Gran Premi de la Comunitat Valenciana del proper any, que se celebrarà en el Circuit el 16 de novembre de 2025, o, si ho desitgen podran sol·licitar la devolució íntegra del cost de l’entrada.