Monòleg del Vila-sana

El Vila-sana Cooperativa d’Ivars va aconseguir la seua segona victòria consecutiva en l’arrancada de l’OK Lliga al golejar (1-5) l’Alcalá, un dels dos equips ascendits a la màxima categoria. El conjunt del Pla va demostrar la seua superioritat, deixant les madrilenyes lligades de mans amb una pressió alta, tot i que va tenir ocasions per ampliar el marge molt escàs de quatre gols. Les locals, que la passada campanya van ser campiones de l’OK Plata guanyant els 22 partits, només van poder perforar la porteria lleidatana gràcies a un innocent penal, amb el partit sentenciat. D’aquesta forma, el Vila-sana manté el liderat gràcies a l’average general i empatat a 6 punts amb el Fraga i el Gijón.

Des dels primers compassos, el Vila-sana va mostrar la seua superioritat i va començar a crear perill. Luchi Agudo va provar primer i després va assistir Antón perquè estrenés el marcador (0-1) als 3 minuts de joc. Les lleidatanes van tenir un parell d’ocasions més abans que Lluís Rodero comencés a moure la banqueta, amb l’entrada de Felamini i Horche. Antón va estar a prop de marcar el segon i també Dai Silva, que va disparar des de lluny i es va trobar amb Julieta Rouco, la millor de les madrilenyes. Gime Gómez, de les últimes a entrar a la pista, va tenir dos claríssimes ocasions, al quedar-se sola davant de Rouco, que les va desbaratar. També hi va haver un possible penal a favor del Vila-sana, abans que Victòria Porta anotés el 0-2, a passada des de darrere de la porteria de Gime Gómez. L’Alcalá va tardar 20 minuts a disparar a porta i Sandra Coelho va aturar el tímid llançament de Monge. Victòria Porta va tenir a prop el tercer en una jugada personal, abans que les madrilenyes es deixessin anar sobre la pista. Santochirico va estar molt a prop d’estrenar el marcador de les locals i Coelho va aturar el tir de Montero. El Vila-sana va tancar la primera meitat amb una nova ocasió per a Maria Porta, que va tornar a desviar Rouco.A la segona meitat, Anna Salvat va passar a defensar la porteria del conjunt del Pla, que no va tardar a marcar el tercer. Gime Gómez es va encarregar d’establir el 0-3 a passada d’Antón. El Vila-sana estava molt més còmode i va continuar gaudint de nombroses ocasions que van topar amb Rouco. Victòria Porta no va poder resoldre una jugada d’equip i tampoc no ho va aconseguir Dai Silva. Sí que ho va fer poc després, marcant el 0-4 a assistència de Luchi Agudo. L’Alcalá va començar a notar el cansament d’estar constantment tancat a la seua pista i Horche va anotar el 0-5 gràcies a un bon tir des de la frontal.Després del cinquè gol de les lleidatanes, va baixar notablement el ritme del joc, afavorint que les madrilenyes tinguessin l’oportunitat de sortir a la contra. Victòria Porta va tenir el sisè abans que arribés el gol local. Dai Silva es va deixar l’estick enrere i Santochirico va entrepussar-hi, amb la qual cosa l’àrbitre va assenyalar penal. La jugadora italiana va enganyar Salvat i va marcar l’1-5, un resultat massa curt per les nombroses ocasions que va tenir el Vila-sana. Horche va tenir una nova ocasió per al conjunt del Pla, abans que Santochirico estigués a punt de marcar el segon per a les locals. Tanmateix, es va trobar amb una Salvat que amb prou feines va tenir feina a la segona meitat. Durant els últims minuts, el Vila-sana va continuar insistint contra un Alcalá que seguia tancat a la seua pista. Maria Porta va tenir una darrera ocasió per al conjunt de Lluís Rodero, que finalment es va imposar per un curt 1-5. El líder rebrà dimecres (21.00) el Cerdanyola, que ahir va protagonitzar una de les sorpreses de la jornada després d’imposar-se al Palau de Plegamans per un ajustat 3-2. Dissabte (18.15), les lleidatanes tenen previst enfrontar-se al Mataró, que ahir va plantar cara al Gijón (1-2).

L’entrenador del Vila-sana, Lluís Rodero, va assenyalar després de guanyar a la pista de l’Alcalá que “ha estat un partit en el qual hem estat completament superiors al rival, malgrat que es tracta d’una pista molt complicada on jugar, ja que està oberta als costats. L’Alcalá té molta il·lusió, però la nostra pressió no els ha deixat fer res. Han arribat molt poques vegades a porteria i nosaltres sí que hem tingut moltes ocasions. Això hem de millorar-ho, perquè el marcador hauria pogut ser molt més ampli. L’importants és que hem tret els tres punts, que aquest any seran molt cars, i cal felicitar l’equip pel treball que han fet, malgrat que el marcador podia ser molt més ampli”, va afegir el tècnic lleidatà.

Per la seua part, la capitana Maria Porta va manifestar que “ens han posat les coses més complicades del que sembla. No serà fàcil jugar contra equips com aquests i menys aquesta temporada, en la qual no hi haurà play off i estàs més obligat a treure un resultat positiu.” La jugadora del Vila-sana va valorar positivament que hi hagi equips de fora de Catalunya a la competició, que s’ha ajustat molt durant les últimes temporades. “Abans arribava el final de temporada i veies molta diferència entre els equips de dalt i els de baix. Aquest marge s’està estrenyent cada vegada més i els resultats no són tan previsibles. De fet, tothom hauria dit que el Palau guanyaria davant del Cerdanyola”, va afegir.