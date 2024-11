Victòria emotiva

L’AEM va tornar ahir a la competició després de dos caps de setmana sense jugar de la mateixa manera en què va marxar, amb un triomf a casa, deixant la porteria a zero i resolent amb efectivitat un partit poc vistós, ahir davant de l’Atlètic de Madrid B (2-0).

Tanmateix, el triomf d’ahir va venir acompanyat d’una gran càrrega d’emotivitat, demostrant una vegada més que el futbol no és una cosa trascendent però moltes vegades significa una mica més del que passa dins del terreny de joc. I va ser així perquè al minut 64, quan la pluja era més forta al Recasens, l’AEM va sentenciar el partit amb el 2-0. L’autora no era qualsevol, sinó que la golejadora va ser Andrea Palacios, nascuda a Paiporta –una de les localitats més devastades per la dana–, que va colpejar amb la cama dreta i amb el cor un córner centrat per Evelyn. La pilota va entrar amb potència i la valenciana va obtenir una petita alegria en una setmana marcada per la tragèdia, va dedicar el gol als seus veïns i va certificar que un gol, de vegades, significa més del que representa en un marcador.El seu gol i el de Noe Fernández al 35 van certificar un triomf per obrir amb bon peu un novembre carregat de partits i a un punt del play-off, malgrat tenir un partit menys que els rivals, abans de rebre el Vila-real en Copa dimecres. L’equip lleidatà rebia ahir un Atlètic B que arribava en descens i va apostar per no pressionar i buscar un joc molt directe. Aquest plantejament va sorprendre l’AEM, que no trobava la manera d’arribar a camp rival a través de la possessió i patia per contenir la connexió entre les dos puntes rivals. Les dos davanteres visitants van generar les primeres ocasions del partit, sempre definides per Redondo, que primer va aprofitar una pèrdua lleidatana per definir per sobre del travesser un xut des de la frontal i, al minut 24, també va enviar alt un cop de cap després d’una falta lateral. Els seus intents van ser les úniques arribades del partit fins aleshores, en un Recasens en el qual la pluja es va anar intensificant. Tanmateix, l’AEM va castigar el rival en el seu primer acostament, que va acabar en gol per la insistència de Noe Fernández. L’asturiana va rebre una pilota a la frontal de l’àrea i va rematar al pal. La jugada va continuar viva i, quan li va tornar a caure la pilota en zona de xut, ho va tornar a intentar. Llavors, va tenir la fortuna que li havia faltat abans, perquè la rematada va tocar en una defensa, va canviar la seua trajectòria i va enganyar De Isidro, que no va poder evitar l’1-0 al 35.L’equip matalasser va buscar la reacció immediatament, una altra vegada mitjançant Redondo, que va caçar una passada de la mort de Reyes i, quan ja havia batut Laura Martí, va topar amb la vital intervenció de Blasco, que va interceptar la rematada i va evitar l’empat. Abans del descans, Vero Herrera va fer el 2-0, però el gol va ser anul·lat per fora de joc, amb la qual cosa les lleidatanes se’n van anar al descans guanyant per la mínima.En el segon temps, amb una pluja cada vegada més intensa, el conjunt de Rubén López va saber frenar el ritme per evitar els vertiginosos atacs de l’Atlètic. El partit no tenia dominador i tampoc no trobava el ritme, però el conjunt lleidatà va vorejar el 2-0 en una pilota llarga a Gestera, que va topar amb una gran intervenció de De Isidro al 61. Tanmateix, la meta visitant no va poder fer res per evitar el gol de Palacios al 65. La de Paiporta va definir a la perfecció una jugada assajada, en la qual va enganxar de volea una gran centrada d’Evelyn. Després del 2-0, el partit es va anar partint i, especialment als minuts finals, va entrar en una dinàmica en la qual tant l’AEM hauria pogut anotar el 3-0 en més d’una ocasió com l’Atlètic, que va acabar amb deu per la lesió de Raquel, hauria pogut retallar distàncies, en especial en un xut al travesser de Naara. Tanmateix, en el tram de més ocasions el marcador no es va moure i el conjunt lleidatà va sumar la seua quarta victòria en Lliga, però sens dubte la més emotiva del que va de temporada.

El tècnic de l’AEM, Rubén López, es va mostrar content per la victòria perquè “veníem de dos setmanes sense competir i era important treure un bon resultat per començar un mes complicat”. L’entrenador va reconèixer que “el rival ens ha sorprès amb el seu plantejament i ens ha costat trobar jugadores entre línies”, però va argumentar que “l’1-0 ens ha donat tranquil·litat i el segon també, encara que més de la desitjada, perquè ens hem fet enrere i ens haurien pogut marcar”. En aquesta línia, va criticar que “ens han generat més ocasions de les que voldria, però hem deixat la porteria a zero, que és important quan no tens gaire potencial a dalt”. A més, el tècnic va lloar Andrea Palacios: “Ho ha passat malament perquè és lluny de la família durant aquesta desgràcia, però és una professional i amb el seu gol s’ha fet justícia”, va dir.

Per la seua part, Silvia Peñalver va destacar que “era important retrobar-se amb la competició amb una victòria” i Abril Rodrigo, en aquesta línia, va dir que “significa molt perquè ve un mes amb molts partits per guanyar”.

Recollida de material per a les víctimes de la dana al Recasens

Després del partit, l’AEM va anunciar que habilita un punt de recollida de material al Recasens per als afectats de la dana a partir d’avui –de 12.00 a 21.00– i de dilluns fins divendres, de 17.00 a 21.00. El club va demanar que s’entreguin aliments de primera necessitat en conserva, mascaretes i material d’higiene, aigua embotellada, productes de neteja, guants i escombres.