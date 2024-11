El Herringen serà el rival del Pons Lleida a Europa

El SK Germania Herringen, de la ciutat alemanya de Hamm, serà el rival del Pons Lleida als vuitens de final de la WSE Cup, segons va anunciar ahir la Federació Europea d’Hoquei. L’equip, després d’imposar-se dissabte per 2-1 al Follonica italià, va quedar tercer al Grup 1 de la ronda prèvia de la Lliga de Campions, en la qual els dos primers llocs els han ocupat el Reus i el Voltregà, per la qual cosa els tarragonins segueixen endavant en la màxima competició continental d’hoquei patins i el Voltregà passa també a la WSE Cup.

El partit d’anada es jugarà a l’Onze de Setembre dissabte 30 d’aquest mes, mentre que la tornada, a la pista alemanya, serà el 14 de desembre. Si el Pons Lleida passa ronda s’enfrontarà al guanyador del duel entre el Valdagno italià i La Vendeene francès, el 8 de febrer i 1 de març. La Final Four serà el 12 i 13 d’abril.

Edu Amat, entrenador del Pons Lleida, explicava que “ja sabíem que ens tocaria amb el tercer d’aquest grup, però amb Reus, Voltregà i Follonica ha estat una mica sorpresa que hagi estat l’equip alemany”. L’equip lleidatà, per rànquing europeu, entrava directe als vuitens de la WSE Cup.“Tenim temps per preparar l’eliminatòria, que afrontem amb il·lusió i ganes de seguir endavant a la competició”, va afegir Amat. “Pel que hem vist, és una pista compliada i m’espero un rival rocós, per la qual cosa serà fonamental obtenir un bon resultat en el partit d’anada, a la nostra pista i amb el nostre públic”, va destacar.Va assenyalar també “prepararem bé l’encreuament, amb el màxim respecte per al rival, perquè ja s’ha vist que avui dia no hi ha rival fàcil”. “És una competició que ens fa molta il·lusió i volem arribar fins el final”, va concloure. El Lleida Llista ha guanyat la WSE Cup en tres ocasions, la primera va ser el 2018 i va repetir títol el 2019 i el 2021.