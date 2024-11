Victòria de quirats de l'Hiopos Lleida

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Hiopos Lleida va tornar a convertir el Barris Nord en un fortí per sumar la seua tercera victòria de la temporada (80-70), la tercera consecutiva, després de tombar un Andorra que va sucumbir davant de la persistència d’un equip lleidatà que va remuntar en un gran últim quart. El 26-10 de l’últim període va ser decisiu, igual que la defensa que va permetre als d’Encuentra creure en un triomf que van segellar gràcies als triples de Muric i Bropleh i la garra que encarnen Rafa Villar i Pierre Oriola.

L’Hiopos Lleida va arrancar molt endollat, amb un parcial de 5-0 amb triple de Walden, de nou actuant de base després de la marxa de Dee Bost, i un contraatac de Hasbrouck després de robatori. La rèplica de l’Andorra no es va fer esperar i dos cistelles seguides de Harding, l’MVP de la Lliga del mes d’octubre, va estrènyer el marcador (5-4). El partit era elèctric i no hi havia treva. Era un intercanvi constant de cops. Unes altres dos cistelles seguides de Muric i Hasbrouck van tornar la renda de cinc punts als lleidatans (9-4), anul·lada després d’un triple de Rafa Luz i una safata de Lammers que situava el primer empat (9-9). Dos tirs lliures de Villar i un 2 +1 de Bozic van tornar a situar l’Hiopos cinc punts amunt (16-11), però l’entrada de Doumbouya, que reapareixia després d’un mes de baixa, va ser clau perquè els andorrans acabessin el quart perdent únicament d’un punt (19-18). El segon assalt va començar amb el mateix guió, amb rèplica i contrarèplica. Harding va demostrar el seu gran estat de forma i al poc d’iniciar-se el quart va posar per primera vegada en avantatge el seu equip (21-22), malgrat que Bozic va capgira-ho amb un triple. El partit no baixava en intensitat i els canvis en el comandament del lluminós van ser una constant en aquest període. Liderat per Harding, l’Andorra va obrir una petita bretxa de 4 punts (25-29) que l’Hiopos va respondre ràpidament amb un 2 +1 de Walden i una cistella de Paulí (30-29). Dos triples de Muric, ahir desencadenat des dels 6,75, van permetre als lleidatans recuperar la renda de 5 punts (37-32) a tres minuts del descans. Però allà l’Hiopos va patir una important desconnexió que va estar a punt de costar-li el matx.

L’Andorra, malgrat jugar sense bases, ho va aprofitar per endossar-li un parcial de 2-14, amb un Harding letal, que li va permetre anar-se’n al descans guanyant per set, avantatge que va incrementar fins als vuit (39-46) amb un altre triple del seu MVP al començar la segona meitat.L’Hiopos es trobava a la corda fluixa. No aconseguia córrer perquè no podria tancar el rebot a la seua zona, on els andorrans eren els amos (25 captures a 37 al final del tercer període, 15 de les quals en atac). Malgrat això i a una mala selecció de tir i pèrdues infantils, els d’Encuentra no van abaixar mai ls braços ni es van rendir. Bropleh, inèdit en la primera meitat, va aparèixer tímidament i al costat d’algun esclat de Hasbrouck en forma de triple i Villar, el quadre lleidatà va arribar viu a l’últim assalt, malgrat que Harding situava el 54-60 sobre la botzina de final de quart. Okoye, tot just començar, va recuperar els vuit de renda per al MoraBanc, peró allà va començar l’operació remuntada liderada per Muric i Bropleh. Un triple de l’eslovè i una cistella del nord-americà van reduir la renda a tres punts (59-62), obligant Lezkano a parar el partit, que ja havia estat castigat amb una tècnica. La intensitat de Villar va forçar una pèrdua rival i Oriola situava els seus a un sol punt (61-62) en un Barris Nord entregat. Bropleh estava desencadenat i va continuar amb el seu festival. Amb dos triples consecutius va capgirar el marcador (67-64), completant un parcial de 13-2 a gairebé cinc minuts per al final d’un duel igualadíssim. Encara quedava un món, però l’Hiopos anava en pujada i l’Andorra en clara baixada. Només Harding aguantava l’equip (72-70), fins que Muric va segar el matx amb un triple per situar el 75-70 a un minut del final. Lezkano va demanar un altre temps mort, però de tornada els seus homes no van estar fins i Bropleh li va pispar la bola al seu parell per situar el 77-70 davant del deliri de l’afició, que esclataria segons després amb el tercer triplàs del nord-americà per segellar una victòria de molts quirats que situen l’Hiopos Lleida amb dos victòries de marge sobre el descens.