Campionat al Pirineu

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

Lleida serà l’encarregada d’inaugurar el proper mes de desembre el nou Campionat de Múixing Neu del Pirineu, un certamen impulsat des de les federacions autonòmiques d’esports d’hivern de Catalunya, Aragó, Navarra i el País Basc com a resposta a la negativa de la Federació Espanyola d’organitzar proves de trineus tirats per gossos sobre neu. “La Federació Espanyola va dir en el seu moment que no faria proves de neu al marge del Campionat d’Espanya, i com que la gent estava demanant molt aquest tipus de carreres, entre les quatre federacions ens hem organitzat per portar-ho a terme”, va explicar Xavier Regalado, delegat tècnic de múixing de la Federació Catalana.

La prova inaugural del denominat Campionat de Múixing Neu del Pirineu es disputarà el 28 i 29 de desembre en una estació del Pirineu lleidatà que encara no s’ha concretat, i la segona a Aragó, també amb la seu per definir, l’1 i 2 de febrer. De moment aquest certamen naix amb dos curses, encara que l’objectiu és que vagi creixent. “La intenció és que tingui continuïtat i poder ampliar-ho amb més proves”, va apuntar Regalado.Cada una de les proves constarà de dos etapes i de les quatre que es disputin en total sortiran els campions de cada categoria. S’espera una participació d’uns 150 múixers, que es repartiran entre les disciplines de trineus, amb una tirada de 2, 4, 6 i 8 gossos, a més del canicròs i l’skijoring.D’altra banda, la Snow Race by Gos Àrtic, la prova per etapes de trineus que el 2019 va agafar el relleu de la mítica Pirena, seguirà un any més sense disputar-se. Després de ser cancel·lada el 2020 i el 2021 per la pandèmia i els últims tres anys per falta de neu, ara el problema és la falta de finançament.

Dos lleidatanes, presents al Mundial d’Itàlia

Marta Bosch i Íngrid Solé van ser les dos representants lleidatanes en el Campionat del Món de múixing de terra que es va disputar fa poc més d’una setmanaa la localitat italiana de Bardonecchia. Marta Bosch, de 43 anys i natural de Peramola, afrontava el tercer Mundial de la seua carrera després de més d’una dècada competint en aquesta disciplina, en la qual ha aconseguit molts podis tant a nivell català com estatal, inclosos diversos títols de campiona. A Itàlia va prendre part en la disciplina de bikejoring (bicicleta amb gos) i va firmar la dotzena posició de la categoria de veteranes.Íngrid Bosch, de 39 anys i de Sant Llorenç de Morunys, afrontava la seua primera experiència internacional i va completar les dos etapes de la modalitat de canicròs, al costat de Bauma, en la vuitena posició de sèniors. Les dos tenen previst córrer l’Estatal d’Atapuerca al desembre, mentre que Bosch farà també tota la Copa d’Espanya.