Kids League al col·legi El Carme de Lleida amb més de 60 jugadors

El col·legi El Carme de Lleida ha posat en marxa aquest curs la Kids League de futbol sala. Es tracta d’una activitat voluntària i proposada pel departament d’Educació Física del centre, amb l’objectiu de crear sinergies entre alumnes dels diferents cursos.

Els alumnes de sisè de Primària són els entrenadors de vuit equips de futbol sala 6, formats pels nens de Primer a Tercer de Primària, prenent com a referència el format de la competició creada per Gerard Piqué. La proposta ha estat un èxit i més de seixanta nens formen part de vuit equips, que segons expliquen els organitzadors “s’han format amb la voluntat que hi hagi un equilibri en els grups. Hi ha 16 nens que juguen en equips federats fora de l’escola”.

La competició consta de 8 equips, amb més de 60 jugadors, des de primer fins a tercer curs

“Estem satisfets perquè amb aquest projecte s’han creat noves sinergies entre nens de totes les edats. Des de nens de primer de Primària fins als de sisè hi ha una complicitat positiva en l’esbarjo, perquè els grans, com a entrenadors, són els que formen els equips entre els tres cursos del Primer Cicle de Primària. Això era una cosa impensable fa uns anys, perquè normalment tots se solen relacionar amb nois de la mateixa edat, i és una cosa que a l’escola, gràcies a la Kids League, està canviant”, explica Edgar Tornero, coordinador del departament i professor d’Educació Física. Per formar els equips “vam fer un draft per distribuir els alumnes per grups. Estic molt content amb la implicació i l’actitud dels alumnes de sisè que, en les hores d’esbarjo, sempre estan parlant i pensant la millor manera perquè el torneig atrapi l’atenció de més nens i nenes a l’escola”, afegeix Tornero.