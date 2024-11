L'Atlètic guanya a París a l'últim segon

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Quan ja no quedava temps, quan el partit semblava destinat al final amb empat, enmig de l’aclaparament a què estava sent sotmès l’Atlètic de Madrid per part del París Saint-Germain, una contra culminada per Ángel Correa va suposar el gol de la victòria (1-2), que rellança les opcions dels madrilenys a la Lliga de Campions i deixa en una situació compromesa els de Luis Enrique.

El gol de l’argentí, després del qual ni tan sols es va servir de centre, va ser un premi fantàstic a la tasca defensiva dels de Diego Simeone, que amb només tres xuts a porta s’emporten un gran triomf en la sortida més difícil que els quedava en aquesta competició.

Un penal infantil deixa sense liderat l’Aston Villa

L’Aston Villa va perdre (1-0) en la visita al Bruges per culpa d’un lamentable penal i l’Arsenal va cedir (1-0) davant de l’Inter de Milà en la quarta jornada de la Lliga de Campions, la qual va servir al Bayern de Múnic per reaccionar amb un 1-0 al Benfica. L’equip d’Unai Emery va acabar el seu inici perfecte en aquesta nova Champions en un mal partit a Bruges, per culpa d’un infantil penal de Tyrone Mings, que va agafar la pilota amb la mà a la seua àrea després del servei del Dibu Martínez. El Liverpool és el líder.