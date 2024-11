Gerard Encuentra, abans del partit contra el Baskonia: “Em preocupo més per seguir millorant que per guanyar”

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’entrenador de l’Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, afronta la visita de demà al Baskonia més preocupat “per seguir millorant que per guanyar”, malgrat les tres victòries consecutives amb què arriba l’equip. “L’objectiu és que l’equip competeixi tots els partits i cada dia ser millors en aspectes concrets”, va reiterar una vegada més el tècnic lleidatà, encara que sí que va reconèixer que “evidentment guanyar t’ajuda a créixer més ràpid perquè et dona confiança”.

Malgrat admetre que el Baskonia “és un equip superior a nosaltres i és favorit”, va deixar clar que “cada partit és una història i nosaltres sortirem a intentar guanyar, sense por”. “Allà han guanyat l’Andorra i el Joventut i nosaltres provarem de fer el mateix, encara que sabem de la dificultat que té”, va afegir. Sobre el conjunt de Pablo Laso, va indicar que “és un equip amb molt talent i que s’està coneixent encara, perquè tenen set jugadors nous”.A més, també va apuntar que “el camí és molt llarg i cal tenir molta calma”. En aquesta línia va deixar clar que, malgrat encadenar tres victòries, “si hi ha un excés d’eufòria la Lliga ens posarà ràpid al nostre lloc. Si pensem que som els més guapos, estem a prop de perdre. Cal tenir clar que som un ascendit, que el nostre objectiu és la permanència. Entenc que la gent tingui il·lusió i nosaltres intentarem lluitar en cada partit, però cal saber quin és el nostre paper en la competició”.El tècnic també va parlar sobre la classificació, en la qual l’Hiopos Lleida té dos victòries de marge respecte al descens. Va apel·lar a la calma i va assenyalar que “està bé tenir aquest marge, però no és decisiu perquè encara és molt aviat”. “Cal centrar-se en el fet que l’equip progressi i no tant en els resultats”, va sentenciar.Encuentra també va reconèixer que “crec que Johnny Hamilton no estarà disponible per a una convocatòria fins després de les finestres” i va assenyalar, d’altra banda, que “sé que hi ha converses per incorporar un jugador”, encara que no va revelar el nom, el del base islandès Elvar Fridriksson, actualment en el Maroussi grec i amb el qual s’està negociant la seua incorporació, tal com va avançar ahir SEGRE.

El Barça supera el Baskonia a l’Eurolliga (91-68)

El Barça va derrotar ahir el Baskonia (91-68), en partit de l’Eurolliga, en el qual el conjunt blaugrana va dominar en el marcador des del salt inicial, impulsat per la consistència defensiva, l’encert en el tir (12/23 a 8/27 en triples) i la intensitat, que li va permetre superar en captures l’equip més rebotejador de l’Eurolliga (35 a 34). El Baskonia serà demà el rival a la Lliga de l’Hiopos Lleida.Amb la lliçó apresa de la derrota del 20 d’octubre a la Lliga Endesa (89-93) davant dels de Pablo Laso, el Barça segueix a la zona alta de la taula.