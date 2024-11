Dos lleidatans més repeteixen a la Federació Internacional

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

El piragüisme lleidatà mantindrà la quota de representants a la Federació Internacional de Piragüisme (ICF) per al nou cicle olímpic, després que ahir fossin reelegits Meritxell Rodríguez i Germán Jiménez per formar part del comitè tècnic d’aigües braves, unint-se així a Lluís Rabaneda, que divendres també va ser reelegit vicepresident de l’organisme internacional per als propers quatre anys durant el congrés celebrat a la ciutat turca d’Antalya.

Meri Rodríguez, de 34 anys, pertanyent al Cadí Canoe Kayak i actual gerent del Parc del Segre de la Seu d’Urgell, repetirà com a membre del comitè d’eslàlom, càrrec al qual va accedir després dels Jocs Olímpics de Tòquio, si bé la seua vinculació amb l’ICF es remunta al 2016, quan va entrar com a assessora del mateix comitè. “És una satisfacció. És feina i molta responsabilitat, però és important per al Parc del Segre, i més tenint en compte que el 2027 tenim el Mundial a la Seu”, va assenyalar la urgellenca, que va començar en el món de l’eslàlom com a palista, després va entrar al col·lectiu arbitral, agafant el relleu de Núria Vilarrubla a nivell internacional el 2015, i arribant a participar en dos Jocs Olímpics, Tòquio 2020 i París 2024.German Jiménez, per la seua part, de 41 anys i actual president de la Federació Catalana de Piragüisme, va entrar per primera vegada a l’ICF el 2021 com a assessor del comitè de descens, en el qual ara ja continuarà com a membre de ple dret. “Estic molt content de seguir, tot i que era una cosa que ja m’esperava”, va indicar el lleidatà, que es marca com a objectiu créixer una mica més, “sobretot en categories de canoa, tant en homes com en dones, que estan molt baixes”, va indicar Jiménez. Presentarà la seua candidatura per ser reelegit president de la Catalana en les eleccions del proper 28 de desembre.