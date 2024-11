El Lleida busca la quarta victòria seguida a la Lliga

El Lleida CF posarà avui (12.00/Lleida En Joc) a prova la seua bona ratxa a la Lliga rebent la Penya Esportiva, davant de la qual vol sumar la quarta victòria consecutiva a la Lliga per acabar dalt de la classificació aquesta onzena jornada, malgrat que tant Sabadell com Sant Andreu li xafen els talons darrere amb un partit pendent.

El conjunt dirigit per Marc Garcia va assaltar el primer lloc de la taula després de la brillant victòria contra l’Europa (0-3) i avui busca tornar a guanyar davant de la seua afició, un repte que no va aconseguir fins fa quinze dies, contra el Mallorca B (3-1). Un triomf davant del conjunt eivissenc, dirigit des de mitjans de la passada campanya pel lleidatà Alberto Gallego, significaria la quarta victòria seguida a la Lliga del conjunt blau, un repte “molt complicat d’aconseguir”, en paraules del tècnic blau, Marc Garcia, per al qual serà clau “l’ambició que tinguem i com ens sapiguem sobreposar als diferents contextos del partit”.A més, el conjunt blau comptarà amb l’hàndicap afegit de la baixa de Quadri Liameed, que fins ara havia disputat tots els minuts en Lliga i es perdrà el xoc per sanció, després de veure la cinquena groga. Per si fos poc, tres peces importants com Joan Campins, Diego Iglesias i Unai Garcia estan amb cotó fluix. Segons va reconèixer el tècnic divendres a la roda de premsa, “crec que els tres poden arribar, però caldrà esperar fins a darrera hora per saber si hi podem comptar o no”.L’entrenador d’Alzira va qualificar la Penya Esportiva com “el rival més imprevisible del grup perquè tenen un joc molt dinàmic, amb moltes variacions i mai saps al cent per cent què et trobaràs davant”. Després de sumar quatre dels seus últims sis punts, inclosa la primera victòria fora de casa fa quinze dies a Andratx (0-1), el conjunt eivissenc és setè a la taula, a tan sols tres punts del Lleida.Malgrat reiterar en la varietat del joc del seu rival, Marc Garcia va deixar clar que “és un equip que vol tenir la pilota i si no estem gaire bé anímicament podem patir, perquè et fan sentir molt dominat. Hem d’aspirar a dominar la possessió, perquè és una cosa que ens donaria comoditat”.

L’Espanyol B-València Mestalla, únic partit ajornat

Els devastadors efectes de la dana a València continuen notant-se en el grup 3 de Segona RFEF i han obligat a suspendre l’Espanyol B-València Mestalla. La resta d’equips del País Valencià jugaran avui els seus partits, al contrari que la setmana passada.