El Lleida segueix de dolç i goleja el Peña Deportiva

Els de Marc García han sentenciat el partit a la primera part amb tres gols i ha firmat un partit molt sòlid, malgrat les diverses baixes de peces importants, que reforça l’estat de forma dels blaus.

En els primers minuts del partit, el Lleida ha estat molt superior i s’ha aconseguit avançar al minut 8 amb un gol de cap de José Solbes procedent d’una centrada d’Oscar Rubio (1-0). Un cop per davant al marcador, l’equip de la Terra Ferma ha seguit estrenyent al seu rival amb múltiples accions a pilota parada, precisament, des d’un córner ha arribat el segon gol dels lleidatans, obra d’un Fran Pérez que segueix en un estat de forma brillant i ha marcat per tercera jornada consecutiva. Amb el segon gol, els de Marc García no han baixat el ritme, aconseguint generar grans ocasions que el porter visitant, Picón, va poder refusar. Així i tot, entrant al final de la primera part, el Lleida va sentenciar el partit amb un gol de Naranjo a porteria buida que va col·locar el 3-0 just abans d’arribar al descans.

A la represa, el Lleida ha seguit controlant el partit i ha pogut generar diverses aproximacions que no ha estat capaç de materialitzar en els compassos inicials del segon temps. Les més clares han arribat procedents de les botes d’Adri Lledó i Unai García, però la defensa de la Penya Deportiva ha aconseguit allunyar el perill lleidatà. Amb discórrer dels minuts, el Lleida ha baixat el ritme i ha acabat emportant-se un partit molt plàcid que el deixa com a líder del seu grup.