El Lleida tomba el líder

El Lleida Handbol es va imposar amb solvència ahir al líder del seu grup, l’OAR Gràcia Sabadell, per 33-27 amb una gran actuació defensiva que reenganxa el conjunt lleidatà a la part alta de la taula, després de no jugar el seu últim partit davant l’Almassora per les conseqüències de la dana i de perdre en la jornada anterior davant del Redi-Handbol Onda (28-30).

Les lleidatanes van presentar un sistema defensiu diferent de la seua tònica habitual i van poder assaltar un Sabadell que arribava com a líder invicte al pavelló Onze de Setembre.En els minuts inicials del partit, les visitants es van avançar al marcador (3-5) a l’aprofitar els nervis de les locals. Tot i així, a partir del minut 5, les d’Iban Raigal es van aconseguir recompondre i van capgirar el marcador (10-8). A partir d’aquest instant, el Lleida es va convertir en el gran dominador del partit i va obrir un ampli avantatge al marcador abans d’arribar al descans (20-13). A la represa, el guió del partit va continuar igual, amb unes lleidatanes molt còmodes que van aprofitar la impaciència del Sabadell per anotar diversos gols en transició a porteria buida (30-22), de manera que van manar així en l’electrònic durant tot el segon temps. Així mateix, el partit va acabar amb una gran parada de la portera local Lara Peris, qui va firmar una excel·lent actuació que va ser clau per donar la quarta victòria de la temporada a les seues (33-27).D’altra banda, sesprés del partit, el tècnic del Lleida Handbol, Iban Raigal, va declarar que “a les jugadores els ha de durar la festa de vèncer el líder, però dilluns haurem de canviar el xip. L’objectiu a partir d’ara és seguir amb el treball i la forma que hem tingut fins a la data”, va acabar.