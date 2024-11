Pere Bifet i Blanca Duran guanyen la Cursa del Sant Crist

Publicat per Joan Bové Verificat per Creat: Actualitzat:

Uns dos-cents atletes van participar ahir en la 43a edició de la popular Cursa del Sant Crist de Balaguer, entre els participants en la carrera de cinc quilòmetres i els que van fer el mateix recorregut caminant. La prova, que va tenir com a lloc de sortida i arribada el pavelló Molí de l’Esquerrà, va ser organitzada pel Club Runner’s de la capital de la Noguera.

La carrera va consistir en un recorregut circular que discorria pel pont de Sant Miquel, el carrer Sant Jaume, la plaça Mercadal, el carrer Miracle, la Banqueta, l’avinguda Pere III i amb tornada al pavelló del Molí de l’Esquerrà.El guanyador de la carrera en la categoria masculina va ser Pere Bifet del Club Triatló Prosan, amb un temps de 16 minuts i 21 segons, seguit d’Ivan Menchón del Runner’s Balaguer, i d’Aleix Prades del Pedala, en tercera posició.

Mentrestant, en categoria femenina, la guanyadora va ser Blanca Duran del Pedala, que va parar el cronòmetre a la meta en 19 minuts i 30 segons, aconseguint així el rècord de la prova. Duran va guanyar davant de Noemí Aumedes, de l’Associació Atlètica Xafatolls, mentre que en tercer lloc va acabar Antònia Argilés, de l’Almiramar Team.La carrera va comptar amb les categories júnior, sènior, màster 40 i màster 50 i era puntuable per a la Lliga Ponent.La prova va comptar amb la col·laboració d’Els Armats de Balaguer, que van amenitzar la competició mentre acompanyaven amb els seus tambors els atletes en l’últim tram del recorregut de la carrera.Els organitzadors pertanyents al Club Esportiu Runner’s Balaguer van mostrar la seua satisfacció per l’ambient viscut durant la carrera i per la gran acceptació popular que van tenir el nou horari i el recorregut.