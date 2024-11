Derrota amb polèmica

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El FC Barcelona va perdre (1-0) ahir a la nit en la seua visita a la Reial Societat, mèrit sens dubte del gran partit txuri-urdin, que es va reivindicar frenant la màquina de Hansi Flick. No obstant, no s’havia arribat al quart d’hora de partit quan Lewandowski creia haver festejat el seu quinzè gol a la Lliga. Però el VAR va determinar que aquest gol no pujava al marcador del Reale Arena davant l’enuig del davanter polonès. I del Barça. La Reial Societat, com és lògic, va festejar la decisió del col·legiat quan va assenyalar el fora de joc que li marcaven des del sistema semiautomàtic que va destacar la posició il·legal mil·limètrica del nou blaugrana. Els blaugranes van jugar sense Lamine Yamal, que va ser desconvocat a última hora per molèsties. És la segona derrota del Barcelona en el que va de Lliga i la primera en la qual es queda sense marcar. L’equip basc va obrir el marcador passada la mitja hora amb Sheraldo Becker. Va ser el Barça el que va fallar darrere en el gol, amb una pilota d’Iñaki Peña sense destinació i una relliscada de Pau Cubarsí i la Reial, amb un Take Kubo desencadenat, no va lamentar les bones ocasions que va tenir per sentenciar. Alguacil ho va aconseguir, va trobar la manera de castigar la defensa avançada del tècnic alemany, i va fer mal amb Becker entrant des de segona línia. A més, en defensa, la Reial es va deixar la pell per controlar un Barça molt menys productiu del que acostuma a ser. La baixa d’última hora de Lamine Yamal, per un cop que arrossegava des de la Champions contra l’Estrella Roja, va ficar més gent per dins, amb Fermín, i menys profunditat.

Després de 29 gols en els últims set partits des de la seua derrota davant l’Osasuna, el líder de la Lliga, que dona opció a Reial Madrid a atansar-se, a sis punts amb un partit més, es va lamentar en excés del gol anul·lat a Lewandowski. L’olfacte del polonès va aparèixer una vegada més, però la bota el va trair. Començava llavors a ploure a Sant Sebastià i la Reial anava amb pintures de guerra.Take Kubo, in crescendo aquesta campanya, va donar sortida i aire als seus, malgrat que el gol va arribar abans fins i tot que el futbol, amb Becker amb l’antídot per no caure en fora de joc com tants d’altres ho han fet abans contra el Barça. El japonès va deixar mitja dotzena de grans jugades però el segon local es va resistir, sobretot en una gran combinació que va desaprofitar Mikel Oyarzabal.Va perdonar la Reial i ho va tornar a fer al cap de pocs segons de la represa, per mitjà de Becker. El Barça sens dubte no semblava temible i l’acumulació d’errors va donar encara més energia als d’Alguacil. Cubarsí va vorejar el pal en un cop de cap i els catalans van viure dels esclats de Dani Olmo, reforç al descans, però en general va merèixer guanyar l’equip basc.

El Barcelona, poc inspirat, va crear poc perill a l’àrea txuri-urdin, cosa inusual en aquest nou Barça de Hansi Flick, mentre que la Reial, amb una combustió física descomunal, va posar contra les cordes els blaugranes amb alguns contraatacs.Gairebé en pròpia porta de Zubimendi va arribar el gol blaugrana, però la Reial va resistir, amb quatre canvis de cop, davant d’un Barça que va trobar a faltar a Lamine i que va trobar en els bascos la seua criptonita. Els d’Alguacil van complir l’objectiu de reivindicar-se, de moment ja amb la zona europea a un cop de pedra, mentre que els de Flick se’n van a l’aturada per seleccions amb l’eufòria rebaixada.

El Girona va vèncer ahir el Getafe per 0-1 amb un solitari gol de Yangel Herrera en el minut 42 en l’única ocasió de perill que hi va haver al partit.

Tant un equip com l’altre van disputar un matx molt igualat en el qual no hi va haver grans ocasions. De fet, l’únic xut a porteria del duel va ser el gol que va convertir Yangel Herrara per donar la victòria als seus (0-1) i col·locar-se així en la novena posició de la taula, després d’encadenar el segon triomf consecutiu.

“Li he dit a l’àrbitre que era una mala decisió”

Hansi Flick va dir sobre el gol anul·lat a Lewandowski que “li he dit a l’àrbitre que era una mala decisió, però no és culpa seua i ho sé. Això és tot el que puc dir”. El tècnic blaugrana va admetre, no obstant, que “no ha estat el nostre dia. Hem d’acceptar aquest resultat, ells han jugat amb decisió. Està clar el que hem vist i no hi ha excuses, no hem creat prou ocasions”. Sobre Lamine va dir: No estic segur que estigui a punt després de l’aturada internacional”.

Tres lesionats greus de genoll aquesta jornada

El defensa del Leganés Enric Franquesa es perdrà gairebé amb seguretat la resta de la temporada al confirmar-se ahir una lesió al lligament creuat anterior del genoll, després del partit contra el Sevilla. El català va patir la mateixa mala sort aquest cap de setmana que Eder Militao, del Reial Madrid, i Ilias Akhomach, del Vila-real, també lesionats de gravetat al genoll aquesta jornada.

Insults racistes a un jugador del Santander

El Racing de Ferrol va expressar en un comunicat el seu rebuig de “les conductes racistes a A Malata” en el duel d’ahir contra el Racing de Santander, a la jornada 14 de LaLiga Hypermotion, en què ja ha estat identificada una persona per la Policia. El comunicat del Racing de Ferrol fa referència als insults racistes que es van escoltar des de la grada cap a Lago Junior, jugador visitant.