L'AEM amarra un punt

L’AEM va fer bo ahir la dita de si no pots guanyar, almenys no perdis en la seua visita al Cacereño (0-0), en la qual va treure un punt després d’un duel travat, sense gens de ritme i encara menys d’ocasions. En els seus dos últims partits fora, el conjunt lleidatà havia mostrat una versió molt sòlida, però havia perdut condemnat per accions puntuals. En canvi, ahir va estar sempre mentalitzat de no cometre el mateix error per amarrar un empat davant d’un rival invicte a casa seua i que venia d’encadenar tres victòries.

Així, l’equip lleidatà aconsegueix el primer empat a la Lliga i acumula set dels darrers nou punts, després de les dos recents victòries a casa, gràcies a tres porteries a zero seguides, ahir la primera a fora. Per això, queda a dos punts del play-off, amb un partit menys que el Logronyo, que marca la promoció.Per provar de buscar les costures a la fèrria defensa local, Rubén López va canviar el 4-2-3-1 per sortir amb un 4-4-2 en rombe, que no va resultar efectiu per crear més perill. De fet, en el primer temps el conjunt lleidatà només es va atansar en jugades a pilota aturada i un xut llunyà de Palacios, mentre que el Cacereño va estar més prolífic en atac. L’equip extremeny va saber treure més partit d’un guió amb moltes pilotes llargues i serveis de banda i va tenir les ocasions més clares abans del descans. La primera va ser al minut 20, quan Lezcano es va trobar amb una imperial Laura Martí en una rematada arribant des de darrere. Tanmateix, ja al 45, la portera de Guissona no va poder blocar una pilota en una disputa en l’àrea i aquesta va caure en segona instància a Nora, que des de la frontal de l’àrea petita i amb poca oposició, va rematar per sobre del travesser.El conjunt lleidatà va millorar al tornar dels vestidors i va deixar el Cacereño sense opcions de generar, més enllà de dos tímids intents d’Okuma en els últims 10 minuts. Malgrat un brillant paper en defensa, no va estar gaire lúcid en atac durant la segona meitat, en què va reaparèixer Meri Martorell després d’una operació d’apendicitis. Les úniques ocasions lleidatanes també es van acumular als instants finals, primer en una internada de Gestera que, després d’uns rebots, no va poder rematar Mery Martí i, ja al 90, en una volea d’Atiq després d’una falta lateral, que va colpejar al braç d’una defensa. L’àrbitra no va xiular penal i la pilota no va arribar a porteria, certificant un empat just pel poc que es va veure sobre la gespa.

El tècnic de l’AEM, Rubén López, va deixar clar que “treure un punt és important, perquè el rival venia de tres victòries seguides i no encaixa a casa” i va donar molta importància a deixar la porteria zero: “Hem concedit molt poc i aquest és el camí, controlar els detalls fora de casa i no encaixar, perquè sempre pots tenir alguna ocasió per marcar i endur-te el partit”, va assenyalar.

A més, l’entrenador va reconèixer que “ha estat exactament el partit que prevèiem i també el que volíem fer, sobretot en defensa”. En aquesta línia, va admetre que “en atac ens han faltat fer més coses, tenir més pilota per poder treure la victòria”. “Era important que les davanteres intentessin tenir pilotes d’esquena perquè s’incorporessin les laterals, però no ho hem trobat gairebé mai i tot ha quedat a poder generar alguna cosa a pilota aturada”, va afegir l’entrenador, que va justificar el canvi de sistema en la intenció que “volíem que les centrals rivals saltessin per atacar amb les davanteres a l’espai, però no ho hem aconseguit”.Per la seua part, Marta Gestera també va dir que “ens hem trobat el partit que pensàvem i el punt és bo, però veníem amb la intenció de sumar els tres”. A més, Maryame Atiq va destacar que “era important mantenir la porteria a zero per deixar enrere la desconfiança i la inseguretat a fora”. “Estem fent un bloc sòlid i madur. Ho posarem difícil”, va concloure la jugadora.

El Cacereño col·labora amb la recollida de l’AEM per la dana

El Cacereño va entregar a l’AEM productes que havia recollit durant la setmana perquè el club lleidatà els afegeixi a la recollida solidària que ha portat a terme al Recasens per als afectats de la dana a València. La plantilla, que va sortir al camp amb una samarreta amb el lema Força València. Amb tu, Paiporta (la localitat d’Andrea Palacios), va carregar el material a l’autobús i el sumarà al que ha recollit per entregar-lo aquesta setmana.