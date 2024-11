Vuit lleidatans passen ronda al Catalonia Open

Álvaro García, de l’RCT Barcelona i que s’entrena amb el CT Urgell, no va tenir problemes per guanyar.

El Catalonia Open-Ara Lleida, puntuable per al circuit Europe Junior Tour que es disputa al CT Urgell, va obrir ahir la fase final amb la participació d’11 dels 12 representants lleidatans, dels quals van passar ronda vuit.

En el quadre femení hi va haver ple, ja que les cinc lleidatanes van guanyar els seus partits. Anna Noguero es va desfer per 6-2 i 6-4 de la portuguesa Sofia Pereira, Astrid Rogés va eliminar Mar Olmos per 7-5 i 7-6 i Carla Magrí, la britànica Milica Sakamoto Milojevic (7) per 6-3 i 7-5, les tres pertanyents al Club Natació Lleida; mentre que Cèlia Torrelles i Maria Pardo, del Club Tennis Lleida, van deixar fora la kazakh Mariyam Nurzhan per 7-5 i 6-4 i Judit Pla per 6-2, 6-7 i 6-4, respectivament.

Pel que fa al quadre masculí, ahir van debutar sis lleidatans amb un balanç de tres victòries i tres derrotes. Van aconseguir el pas Bruno Melé, que va superar per 6-4, 3-6 i 6-4 el belga Maxime Peneau; Martí Franco, que va vèncer per 6-0 i 6-2 el romanès Victor Andreu Fatu; i Álvaro García, que va deixar fora Marc Shulz per 6-2 i 6-1. Van caure eliminats Roger Dolcet contra Izan Bofarull per 4-6, 6-2 i 6-4; David Sánchez davant de Biel Martí per un doble 6-4, i Daniel Culleré, davant de Marc Agustí per un doble 6-3. Tots són del CT Lleida a excepció d’Álvaro García, de l’RCT Barcelona.