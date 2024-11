Bany abans del clàssic

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Barça va golejar el St. Pölten austríac per 7-0 en la tercera jornada de Lliga de Campions per recalar de nou en la segona posició del Grup D i posar-se a punt per al clàssic davant del seu etern rival, el Reial Madrid, que visitarà aquest dissabte. El partit va ser especial per a la lleidatana Alba Caño, que va fer la seua estrena oficial a la Champions. La de Puiggròs, ex de l’EF Garrigues i de l’AEM, ja havia debutat amb el primer equip en Lliga, concretament el novembre del 2022, en un partit davant del Levante Las Planas en el qual va jugar 45 minuts, pocs mesos després de proclamar-se campiona d’Europa sub-19 amb la selecció espanyola.

El Barça va tardar 32 minuts a obrir la llauna malgrat dominar plàcidament el partit davant d’un quadre austríac molt minvat en defensa, però quan ho va fer va aconseguir un pòquer en 10 minuts i se’n va anar al descans amb la maneta al marcador i el xoc més que sentenciat. El primer gol, obra de Pajor, es coïa des del principi malgrat que es va resistir, en part per les rotacions, però sobretot pel conglomerat de futbolistes en àrea pròpia del combinat de Celia Brancao, que va romandre en bloc sota tot el partit i amb una línia de cinc darrere.

Però quan va arribar el primer, la resistència visitant va caure i les blaugranes en van anotar quatre més en tot just set minuts que van liquidar el duel. La segona part no va tenir amb prou feines història, al marge del debut d’Alba Caño, que aquesta temporada alterna el filial amb el primer equip.

Deco demana explicacions perquè assegura que “estem perduts”

El gol anul·lat a Lewandowski a instàncies del VAR continua suscitant molta polèmica. Ahir el director esportiu blaugrana, Deco, després de deixar clar que la derrota no ve per aquesta acció, va demanar explicacions. “Hi ha una cosa que ens haurien d’explicar. Per què és semiautomàtic? Jo estic perdut. Encara no sé si les botes eren grogues, negres.. No volem anar en aquest xentit perquè no volem anar amb excuses, però hi ha una pregunta: què ha passat? On és l’error, si hi ha un error? Si no, no passa res, però alguna cosa tenen a explicar perquè estem una mica perduts en el que és el semiautomàtic, si hi ha influència del VAR, si l’àrbitre no pot fer de veritat res...”, va comentar en una entrevista a Mundo Deportivo el lusità, que va afegir: “més que queixar-nos i dir que el Barça ha estat perjudicat, el que ens agradaria és entendre. Seria bo perquè no torni a passar”.