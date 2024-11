Liceo i Calafell posen avui a prova Alpicat i Llista

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

Després de l’històric derbi de diumenge passat, que va acabar amb un repartiment de punts que va tenir gust de derrota per al Pons Lleida i de victòria per al Lleidanet Alpicat, els dos equips lleidatans tornen avui a competir amb dos exigents duels. Els homes que dirigeix Sito Expósito reben (20.00 h) a l’Antoni Roure un Liceo molt irregular –ja acumula tres derrotes–, mentre que els d’Edu Amat visiten el segon classificat, un Calafell amb el qual van caure dos vegades a la pretemporada i que compta a les seues files amb dos lleidatans, Aleix Marimon i Sergi Folguera, que han firmat 11 dels 25 gols de l’equip.

L’Alpicat afronta aquesta setmana el seu Tourmalet particular, ja que després d’enfrontar-se al Liceo visitarà dissabte el Barça. “Sabem que tenim una setmana dura. El Liceo ve d’uns mals resultats fora de casa i segur que vindrà a guanyar, però haurà de suar”, va dir Expósito, que creu que “ens hem d’oblidar de les sensacions perquè no ens donen menjar, necessitem una victòria. Els favorits són ells, però si defensem com sabem i tenim l’encert com amb el Llista, tindrem les nostres opcions”, va apuntar Sito, que avui descartarà Zilken, al qual almenys li caurà un partit de sanció per la seua expulsió contra el Llista.

Per la seua part, el tècnic llistat Edu Amat sap de la dificultat del partit d’aquesta nit (20.30 h) i reconeix que “ells són favorits, ho són en tots els partits que juguen”, i va assegurar que la defensa serà clau per contrarestar el potencial del rival. “És un equip amb molt de talent ofensiu i haurem d’estar molt ben posicionats al darrere per evitar les seues transicions i els tirs d’Aleix (Marimon), així com les situacions d’un contra un de Domènech, Jepi o Sergi (Folguera). Caldrà estar concentrats els cinquanta minuts en defensa perquè a la mínima que comets un error, ells ho aprofiten”, va comentar Amat, que va lamentar encara l’empat cedit diumenge davant de l’Alpicat.

“Quan et passen les oportunitats per davant no les pots desaprofitar perquè després les pots trobar a faltar. L’empat va tenir gust de derrota”, va asseverar l’entrenador llistat.