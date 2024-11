El Memorial Culleré afegeix l'autonòmic de Cros Curt

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Mollerussa celebrarà el 24 de novembre dos propostes atlètiques: el 46 Cros Ciutat de Mollerussa Memorial Culleré i, per primera vegada, el Campionat de Catalunya de Cros Curt. Aquest últim és l’únic federat de la seua modalitat que se celebra a la demarcació i tant els guanyadors com els segons classificats absoluts seran els representants de la selecció catalana de relleus mixtos de cros en l’espanyol per autonomies, que se celebrarà el 26 gener.

La jornada de Mollerussa espera reunir uns 400 atletes, tal com van explicar ahir en roda de premsa l’alcalde, Marc Solsona; el president de l’Associació Atlètica Xafatolls, Xavi Puigredon; i la presidenta de la Federació Catalana d’Atletisme (FCA), Mercè Rosich.

Aquest serà el quart any en què el Cros Culleré serà seu de proves del Campionat de Catalunya. Fa dos anys, va acollir el campionat de cros per clubs, una prova que podria tornar a Mollerussa l’any que ve, segons va indicar Rosich, que va destacar que l’FCA treballa en aquesta possibilitat, tot i que també es podria organitzar el Campionat de Catalunya de cros individual. També va remarcar que aquestes proves s’emmarquen en un campionat escolar, la qual cosa permet atansar l’àmbit federatiu a les escoles. Pel que fa al desenvolupament de la jornada esportiva, es portarà a terme a partir de dos quarts d’onze del matí, en un recorregut que combinarà la pista d’atletisme de La Serra, des d’on es faran totes les sortides i arribades, amb la zona de l’hípica i la zona alta del Circuit d’Autocròs, segons va explicar el president del Xafatolls. En concret, s’habilitaran dos circuits: un de mil metres i un altre de sis-cents, perquè siguin operatius per a totes les curses previstes.

Tota la informació amb el reglament específic es pot consultar a www.mollerussa.cat/cros. Les inscripcions es tanquen el 18 de novembre per als esportistes federats, mentre que les inscripcions dels escolars es poden formalitzar fins al dia 20 a través del correu ceplaurgell@gmail.com.