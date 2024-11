Reacció tardana

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Cadí la Seu va veure tallada ahir la ratxa de tres victòries seguides en la seua visita les Canàries, en què va encaixar la tercera derrota de la temporada (69-63) més per demèrits propis que encerts del rival. I és que les 26 pilotes que va perdre –nou més del que acostuma– i els 16 rebots ofensius que va concedir van ser massa avantatge per a un Gran Canària que va ser més intens i entonat en el tir, sobretot en el tram final del tercer quart i l’inici de l’últim.

El duel va començar amb moltes imprecisions dels dos equips, que van malgastar bona part dels atacs durant els primers minuts fruit de la precipitació i de la mala selecció de llançament. El Cadí va aconseguir asserenar una mica el seu joc i manar durant uns instants al marcador, però dos triples de Burani i un altre de Toussaint van invertir la tendència i van ser les canàries les que van arribar amb avantatge al final del primer període, però per un exigu 18-17 gràcies en part a l’aportació de Svetlikova sota el cèrcol.

La base de Riuprimer va jugar els seus primers minuts però li faltava ritme després d’un any sense competir

El segon període va començar encara pitjor, amb molts errors, sobretot del quadre lleidatà, que després de reprendre el comandament amb tres punts de renda (18-21), va encaixar un parcial de 8-2 que va obligar Isaac Fernández a parar el partit (26-23, m. 17). Dos minuts abans havia debutat Laia Raventós, obrint així la seua segona etapa al Cadí, i va ser precisament un triple de la base de Riuprimer el que va servir per reduir un màxim desavantatge que havia estat de cinc punts (28-23). Les urgellenques ja havien perdut dotze pilotes i les canàries estaven dominant les dos zones, sobretot l’ofensiva, amb 13 captures que els va donar segones i fins i tot terceres opcions, si bé el seu encert, sobretot de dos punts, era baixíssim (un 25%). Això va fer que la diferència fos mínima i el Cadí arribés al descans molt viu (31-30).

Després del pas pels vestidors, les d’Isaac Fernández van reaccionar i en tres accions, dos de les quals de contraatac, van remuntar el marcador amb un parcial de 3-7 (34-37). Però poc va durar l’alegria, ja que el conjunt canari, amb l’exurgellenca Claudia Contell com a líder –va anotar 10 punts en aquest quart–, va treure profit de les pèrdues i de la mala selecció de tir del rival per endossar-li un parcial de 19-3 en sis minuts que li va permetre assolir un màxim avantatge de tretze punts al final del període (53-40). Les rotacions que va intentar Fernández no li van servir per reconduir una situació que encara va empitjorar en l’arrancada de l’últim assalt, a l’elevar les locals la renda fins als 15 punts (59-44, m.34). Fernández va tornar a parar el partit i les seues jugadores van començar a millorar. Amb Aguilar al capdavant de les operacions, el desavantatge va ser decreixent i amb set avall (61-54), el tècnic local va demanar temps. La reacció no es va aturar aquí i a base de defensa i transicions ràpides el Cadí va aconseguir situar-se a només tres punts (66-63) amb un triple de Gervasini faltant 19 segons, però una falta precipitada de Palma va permetre a les canàries tancar el partit.

“Ens han passat per sobre a nivell d’energia i intensitat”

El tècnic Isaac Fernández estava molt enfadat després del matx i va ser contundent a l’afirmar que “ens han passat per sobre a nivell d’energia, d’intensitat, de pilotes dividides.. En tot el que se suposa que has de fer per guanyar un partit que no sigui anotar, elles han estat molt millors”, va comentar, per afegir: “Hem estat desconnectades, arribant un segon tard a tot, perdent tots els rebots, totes les pilotes dividides i, a sobre, jugant fora de ritme, que és el que és normal quan estàs desconnectat. I quan ens hem volgut connectar al partit, ja estàvem mortes. El millor és el resultat, que només siguin sis punts, perquè les sensacions a nivell de joc i intensitat són horribles. No hem estat a l’altura del que aquest encontre requeria”, va sentenciar el tècnic. Fernández va reconèixer que les pèrdues i els rebots ofensius “han estat claus, sense cap dubte. A més, d’aquestes 26 pèrdues no sé quantes han estat forçades per la defensa rival. I a sobre, hem anat poc a línia de tir lliure i quan hi hem anat hem fallat gairebé tots els tirs. Estic preocupat perquè no m’ha agradat la posada en escena”.