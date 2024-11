Talls de trànsit a Lleida aquest diumenge per la Mitja Marató

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La celebració de la Mitja Marató de Lleida obligarà a fer diversos talls i desviaments de la circulació aquest diumenge, dia 17 de novembre, a Lleida. La competició atlètica, de 21 km, transcorrerà íntegrament pels carrers de la ciutat. És per això que la Guàrdia Urbana ha previst un dispositiu per garantir la seguretat de tothom i, alhora, coordinar l'operatiu de circulació.

L’itinerari de la competició, que s’iniciarà a les 10.30 hores, és el següent: sortida des de l’avinguda Rovira Roure, passeig de Ronda, carrer Cardenal Cisneros, carrer Joc de la Bola, avinguda Ciutat Jardí, carrer Roure, antic camí del Murri, carrer Olivera, avinguda Ciutat Jardí, carrer Til·lers, carrer Periodista Trapa, carrer Victòria Kent, avinguda Germanies, avinguda Pinyana, avinguda Balàfia, carrer Baró de Maials, avinguda Tortosa, carrer Corregidor Escofet, avinguda Tortosa, pont Pardinyes (fins rotonda Masanés), camí de Granyana, pont de Príncep de Viana, plaça Berenguer IV, rambla Ferran, avinguda Francesc Macià, plaça Agelet i Garriga, avinguda Madrid (fins al pas de vianants de la plaça Espanya), avinguda Madrid, avinguda Blondel, plaça Agelet i Garriga, avinguda Francesc Macià, rambla Ferran (calçada números parells dividida per anada i tornada de cursa), plaça Berenguer IV, carrer Príncep de Viana, plaça Europa, passeig de Ronda i arribada a l’avinguda Rovira Roure.

La cursa popular (5 km) transcorrerà per l’avinguda Rovira Roure (sortida), passeig de Ronda, carrer Cardenal Cisneros, carrer Joc de la Bola, avinguda Onze de Setembre, avinguda Fleming, passeig de Ronda i arribada a l’avinguda Rovira Roure.

Desviaments previstos

Per a poder facilitar i garantir el muntatge de la infraestructura de la sortida i arribada, la concentració i escalfament previ dels atletes participants i la seguretat del recorregut de les dues curses hi ha previstos els següents desviaments:

1.- Sobre les 18 hores del dissabte dia 16 es procedirà al tall de trànsit de l’avinguda Rovira Roure, tram comprès entre l’avinguda Onze Setembre i passeig de Ronda per facilitar les tasques de muntatge de tota la infraestructura de sortida i arribada de la cursa. El tall de dissabte només afectarà a la calçada de sentit d’entrada a la ciutat. El tall de l’altre sentit circulatori es completarà el propi diumenge a partir de les 8 hores i es mantindrà tallat i desviat fins que hagi finalitzat la cursa i les tasques de desmuntatge (aprox. les 14 hores).

2.- A partir de les 8.30 hores es procedirà al tancament del sector interior de Ciutat Jardí tant des de la rotonda d’Onze de Setembre amb Joc de la Bola com des de la rotonda de la N-240 amb el carrer Olivera. També es desviarà el trànsit d’entrada a la ciutat pel pont de Pardinyes des del polígon El Segre, a l’alçada de la rotonda de l’antiga Copaga, així com l’avinguda Tarradellas i l’avinguda Victoriano Muñoz des de la carretera LL-11.

3.- A partir de les 8 hores es conformaran de forma progressiva els carrils de pas de cursa per la Rambla de Ferran, avinguda Francesc Macià, avinguda Blondel, avinguda Madrid i carrer Príncep de Viana on la calçada quedarà dividida de manera que es compaginarà el pas de la cursa amb la circulació de vehicles. Per a fer-ho possible es desviarà el trànsit de l’avinguda Garrigues des de la rotonda de l’avinguda Barcelona, a l’avinguda València i a l’avinguda Madrid des de la plaça Espanya.

4.- A les 10.15 hores i fins aproximadament les 11.20, els Mossos d’Esquadra procediran a tallar el trànsit de l’N-240 (A-22) d’entrada a la ciutat, a l’alçada de Les Basses, orientant-lo cap a l’autovia A-2, perquè entri a la ciutat per l’LL-11 o altres vies.

5.- Com a criteri general, partir del moment de la sortida de la cursa es tallarà i desviarà el trànsit de forma progressiva moments abans de que el cap de cursa s’aproximi al punt de tall i es recuperarà la circulació tan aviat com el final de cursa l’hagi superat.

6.- A diferència d’altres anys i amb motiu de les obres de la Rambla Ferran, no es podrà compatibilitzar la cursa amb la circulació de vehicles. La cursa utilitzarà íntegrament l’única calçada disponible.

7.- Al carrer Príncep de Viana el trànsit procedent de la plaça Europa es desviarà a l'avinguda Prat de la Riba, sentit plaça Ricard Viñes. El sentit contrari estarà reservat a la cursa, però la calçada es dividirà per permetre la circulació de vehicles des de la pujada de l’avinguda del Segre, fins a l’avinguda Prat de la Riba direcció al barri de Pardinyes.