Nova visita de l'At. Lleida a l'Escola de Valors

L’Atlètic Lleida va portar a terme la seua tercera visita de la temporada dins de l’Escola de Valors, al col·legi Sant Josep de Calassanç de Lleida. Els jugadors del primer equip Moró Sidibé i Daouda Koné van parlar amb els alumnes sobre la importància de la igualtat de gènere en l’esport, a més de la importància de fomentar el respecte i la inclusió com a valors fonamentals.

Aquestes visites formen part per quarta temporada de l’Escola de Valors, un projecte de l’Atlètic Lleida en col·laboració amb General d’Estudis, a la recerca de transmetre valors com l’esforç, el compromís i el treball en equip. El programa d’aquesta temporada va començar l’1 d’octubre a l’escola Santa Maria de Gardeny i també va passar pel col·legi Joan Maragall. Durant tota la temporada, el projecte recorrerà dotze escoles de la ciutat de Lleida, amb fins a 700 alumnes participants fins al mes de maig. A més de les xarrades formatives, els alumnes participants estan convidats a crear dibuixos sobre els valors apresos en les xarrades. Les millors obres reben un premi en forma de material escolar, patrocinat per General d’Estudis.