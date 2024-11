Ferran Mauri, el júnior de l'Hiopos Lleida que ha debutat a l'ACB encistellant davant del Real Madrid

El jove jugador lleidatà va anotar dos punts al WiZink Center en una valenta acció

Encuentra va apostar per la jove promesa ja al segon quart, potser com a missatge als jugadors que no estaven rendint al nivell esperat