L’Hiopos Lleida cau 85-78 a la pista del Madrid però gairebé remunta 26 punts de desavantatge

L’Hiopos Lleida va ser ahir un equip de dos cares. Es va vestir de míster Hyde en una primera meitat per oblidar, horrible, la pitjor de la temporada, sense intensitat, ni energia ni encert, però a la segona es va enfundar el vestit de doctor Jekyll, va treure l’orgull i a punt va estar de remuntar els 26 punts pels quals perdia al descans (51-25). De fet va arribar a situar-se a només tres del rival (81-78) faltant 14 segons per al final, però una més que discutida falta antiesportiva sobre Caicedo va liquidar un partit en el qual, com ja va passar fa una setmana a Vitòria, el quadre lleidatà es va quedar molt a prop de donar la campanada (85-78).

Gerard Encuentra va sorprendre situant d’inici un cinc poc habitual, amb Villar en la direcció, Bropleh i Caicedo a les ales i Bozic i Cooke per dins, un dibuix que no li va sortir com esperava i que va haver de canviar molt aviat. Abans de complir-se el minut 4 va parar el partit amb 12-2 al marcador i va canviar tot el quintet a excepció de Bropleh. Tampoc no hi va haver millora. Rathan-Mayes cosia des de la llarga distància i Ibaka era l’amo i senyor de la pintura, atrevint-se fins i tot a anotar un triple, deixant més clar que maique l’Hiopos necessita un interior poderós com més aviat millor. I a l’espera que per fi pugui jugar Hamilton o que pugui arribar un altre fitxatge (el club no deixa de rastrejar el mercat), a Oriola no n’hi va quedar cap altra que multiplicar-se.

El del planter, de 17 anys, va tenir els primers minuts a l’ACB i no va desentonar, anotant dos punts

Encuentra va haver de demanar el segon temps faltant gairebé tres minuts per acabar el primer quart i amb 24-6 en el lluminós. El seu missatge ho deia tot: “On és la nostra actitud i orgull!”, va cridar a uns jugadors totalment fora del partit. De tornada va semblar reaccionar l’Hiopos amb un 0-4, però va ser un mer miratge i va tancar el període amb 15 punts avall (28-13) i, el que és pitjor, amb una sèrie de 0 de 7 en triples i perdent clarament la batalla del rebot.

La situació no va ser a millor en el segon assalt, al contrari. Dos triples del jugador del planter madridista Hugo González van elevar la renda per sobre dels 20 punts (36-15, m.13). Aquesta vegada Encuentra no va demanar temps, sinó que va fer debutar el júnior Ferran Mauri, potser enviant un missatge subliminar a aquells jugadors que no estaven a l’altura. El del planter va forçar una pèrdua en la seua primera acció i malgrat fallar un triple, va ser valent i va culminar una gran penetració davant de Campazzo, responent a la confiança del seu entrenador.

Tot i així, el Madrid continuava cosint des dels 6,75, ara amb Abalde com a punta de llança, per anar-se’n al descans amb el seu màxim avantatge, 26 punts (51-25). El partit semblava vist per a sentència, més que res perquè la situació requeria un canvi radical en l’actitud dels jugadors de l’Hiopos, ja no només per entrar en el partit, sinó per evitar una altra sagnant derrota com fa unes setmanes a Màlaga.

L’arenga d’Encuentra al vestidor va causar un efecte instantani en forma d’un parcial de sortida de 0-9, amb tres triples, dos de Hasbrouck i un altre de Muric en només un minut que va obligar Chus Mateo a demanar el seu primer temps mort (51-34). El Madrid va aturar la reacció lleidatana de forma momentània i va tornar a agafar 22 punts de renda (60-38), però un altre parcial de 2-15, amb Muric i Oriola d’estilets, va reduir la diferència per sota dels deu punts (62-53, m.28). El tècnic blanc va tornar a parar el partit, però l’Hiopos estava en mode remuntada i va arribar a atansar-se a cinc (62-57) a base de grapa i punts d’honor que destil·laven Oriola i Villar.

Els blancs van recuperar l’encert i després de diverses faltes rigoroses sobre els lleidatans, l’avantatge va tornar a situar-se per sobre de la desena de punts (81-69) a dos minuts per al final. Però l’Hiopos no es va rendir i una cistella d’Oriola i set punts seguits de Bropleh, especialista en finals, van deixar el desavantatge en només tres (81-78). Faltaven només 14 segons i tot era possible, però la remuntada dels de bordeus va acabar allà per una decisió més que discutida dels col·legiats, que van castigar amb antiesportiva una falta de Caicedo sobre Deck, acció que Campazzo havia fet en dos ocasions, una al primer temps amb cop de colze inclòs sobre Villar i una altra a l’últim assalt sobre el mateix jugador que no van rebre el mateix càstig. El Madrid va acabar tancant el partit des de la línia de personal, infligint així la cinquena derrota del curs a l’Hiopos, que se’n va a l’aturada fora de la zona de descens.