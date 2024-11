Punt contra la bèstia negra

Després d’encadenar decepció rere decepció davant l’Osasuna aquests últims anys, l’AEM va aconseguir a la fi puntuar davant del conjunt navarrès, que s’ha convertit en la seua autèntica bèstia negra. Per aconseguir-ho, el conjunt lleidatà va firmar ahir les taules (0-0) en un partit dominat per les defenses, que van rendir a gran nivell i van evitar que cap dels dos equips pogués tenir ocasions. Però si algú en va tenir una de clara va ser l’AEM, amb un xut al travesser de Marina Pérez arribant a la mitja hora. El conjunt lleidatà no va aprofitar el que ja esperava que fos gairebé la seua única opció per decantar el partit a favor seu i es va haver de conformar amb sumar un punt, amb la quarta porteria a zero de consecutiva, que serveix per tallar la mala ratxa de sis derrotes consecutives davant l’Osasuna i perquè l’equip de Rubén López es mantingui a dos punts del play-off, amb un partit menys que els seus rivals.

Tanmateix, el paper de les lleidatanes no va ser suficient per celebrar una victòria que s’atravessa contra d’Osasuna, ja que només el va superar en el primer enfrontament entre tots dos equips, la temporada 2019-20 (3-0) i des d’aleshores ha aconseguit dos empats i ha encaixat nou derrotes en 11 enfrontaments. Davant d’un Osasuna cridat a lluitar per un ascens que va vorejar l’any passat però que venia en mala dinàmica i amb dos partits pendents, el conjunt lleidatà va voler evitar qualsevol sorpresa i va optar per no complicar-se la vida amb la pilota per agafar confiança en defensa. El conjunt navarrès va replicar amb més joc directe, a la recerca de guanyar segones jugades que el conduïssin a generar perill. Tanmateix, aquest només va arribar en jugades a pilota aturada i en intents llunyans de l’exaemista Yiyi, que tornava al Recasens per primera vegada des de la seua marxa de l’equip lleidatà com a màxima golejadora rogeta, amb sis gols, i va buscar la porteria cada vegada que va poder des de la frontal, però mai no va tenir èxit.

En canvi, la pilota parada sí que va estar a punt de ser efectiva per a les rogetes. Primer ho van intentar en una sèrie de córners molt tancats en què va haver d’intervenir la defensa i una Laura Martí molt segura, i poc després en un rematada d’Aitana després d’una falta llunyana, que es va trobar amb una altra bona parada de la portera de Guissona. Des d’aleshores, el conjunt visitant no va trobar cap altra manera per posar en complicacions una defensa lleidatana molt solvent. El problema per a l’AEM va ser que davant es va trobar una defensa igual de seriosa, que repel·lia una vegada i una altra les pilotes llargues que buscaven generar perill a la porteria defensada per Nuria, que amb prou feines va haver d’intervenir. Ho va fer una vegada en un xut tímid d’Evelyn al 16’ i en la més clara de tot el partit només va poder observar com una rematada de Marina s’estavellava al travesser. El conjunt navarrès es desguarnia molt darrere quan treia la pilota i en una d’aquestes accions, Nahia va provar de desplaçar en llarg però la passada va rebotar en Marina, que ho va aprofitar per plantar-se sola a l’àrea rival, però no es va poder orientar bé en la carrera i va disparar al travesser (28’).

Si la primera part va ser sense ocasions però era un constant vaivé d’un camp a l’altre, la segona no va tenir ocasions ni tampoc gens de ritme, amb constants interrupcions i aturades, la més llarga per un cop a la boca de Nahia que va obligar substituir-la al 73’ per un tall. Evelyn va ser l’única que va provar sort amb certa intenció al minut 62, amb una centrada enverinada que Nuria va haver d’enviar a córner molt forçada. En vistes que tots dos equips semblaven massa lluny de marcar qualsevol gol, van firmar l’empat en els instants finals sense més complexos.

El tècnic de l’AEM, Rubén López, va valorar el punt de forma positiva, destacant que “hem trencat amb aquesta mala dinàmica de derrotes contra l’Osasuna” i va reconèixer, una setmana més, que “aquest és el partit que esperàvem, gairebé sense ocasions.” Per aquesta raó, va lamentar que “la més clara l’hem tingut nosaltres, no l’hem marcat, i això és el que passa quan en tens una i no marques, que empates a zero”. Així, el tècnic va sentenciar que “evidentment que volíem guanyar a casa, però cal valorar el punt perquè era un partit molt complicat”.

A més, va posar en relleu el treball defensiu de l’equip. “No recordo cap ocasió de l’Osasuna. Ha estat un molt bon treball perquè hem estat molt bé al darrere i hem fet el possible per guanyar. Al final, cada punt és important”, va explicar el tècnic, que va considerar que “l’equip ara té més consistència i intensitat en la pressió. La gent de dalt treballa millor, entén el que volem i per això no ens creen perill”.

L’entrenador també va apuntar que “veig l’equip molt bé, sabent el que ha de fer i amb jugadores que avui no han participat descansades per dimecres”, a la Copa.

Per la seua part, María del Mar Villarreal Loba va considerar que “l’equip ha treballat prou bé, però és veritat que hem de materialitzar les ocasions”. “Sabem que era un rival molt complicat i la clau està a continuar treballant”, va concloure.