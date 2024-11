Espanya s'enfronta avui a Països Baixos amb la incògnita de Nadal

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La selecció espanyola de Copa Davis, capitanejada per David Ferrer, s’enfronta avui a la dels Països Baixos en els quarts de final de les Finals de la Copa Davis, que es disputen al Palacio de los Deportes José María Martín Carpena de Màlaga fins diumenge, amb l’objectiu de tornar a una semifinal cinc anys després i amb la incògnita del paper que exercirà Rafa Nadal, que podria posar fi a la seua carrera tennística en el duel davant dels neerlandesos.

Rafa Nadal va mostrar la seua ambició de jugar ahir en la roda de premsa prèvia a les finals de Copa Davis, en la qual va dir que no ha viatjat a Màlaga amb la selecció espanyola “per retirar-me”, sinó per intentar ajudar l’equip “a guanyar” l’Enciamera. La participació de Nadal encara no està confirmada, una cosa que avui decidirà el capità, David Ferrer.

El tenista balear va comentar que porta uns mesos en els quals ha jugat “molt poc”, per la qual cosa s’esforça al màxim per fer-ho al millor possible “en el cas d’estar a la pista”.

“Les altres coses són especulacions. Si soc a la pista, jugaré amb la màxima il·lusió i determinació. Les altres coses són feina de David Ferrer, que prendrà les decisions perquè vagi al millor possible”, va afegir el jugador manacorí.