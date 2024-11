Els equips favorits continuen sense fallar al torneig de Balaguer

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La segona jornada del Mundial de futsal sub-20 no va oferir cap sorpresa i les seleccions favorites van guanyar els seus partits, informa Joan Bové. En el primer matx, Paraguai va vèncer 21-1 Índia, mentre que Austràlia i Mònaco van empatar a 5. Paraguai va vèncer per 6-3 Itàlia i Mèxic es va imposar a França per 5-2. En l’últim duel Catalunya va perdre davant de la favorita Colòmbia per 4-0. Avui acabarà la primera fase.