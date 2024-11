L'Hiopos demana al València la cessió del pivot Ethan Happ

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquesta setmana, que la Lliga ACB es paralitza per la disputa dels partits de seleccions, podria ser clau per tancar alguna de les operacions que té obertes l’Hiopos Lleida per reforçar diverses posicions, especialment en l’1 i el 5. En la de center el club ha sol·licitat al València Basket la cessió d’Ethan Happ, nord-americà de 28 anys i 2,08 metres d’altura que no ocuparia plaça d’extracomunitari al tenir el passaport de Macedònia del Nord.

El pivot valencianista a penes ha entrat en els plans de Pedro Martínez, que no l’ha convocat en els dos últims partits. A més, el fitxatge fet públic ahir d’Amida Brimah, procedent del Manresa, li tanca tota esperança de seguir al club taronja, que ja negocia amb diversos clubs, entre aquests l’Hiopos Lleida i el Breogán, equip en el qual ja va militar fa dos campanyes.

Actualment està fent una mitjana d’1,6 punts i 1,6 rebots en 6 minuts de mitjana per partit en la competició domèstica i 4,2 i 1,6, respectivament, en la EuroCup. La temporada passada va militar al Gran Canària, on va firmar molt bons números, amb 12,4 punts, 5,4 rebots, 2 assistències i 20 de valoració de mitjana, xifres molt similars a les que va fer de mitjana la campanya anterior al Breogán, en la seua primera experiència a l’ACB. A Lugo va firmar 12.4 punts, 7,9 rebots i 2,3 assistències, per a una valoració de 14. La direcció esportiva lleidatana ha pensat en Happ tenint en compte que Johnny Hamilton, que encara no ha estat donat d’alta a l’ACB, té molt complicat poder debutar a causa de la seua condició física i la davallada que ha tingut Derek Cooke en els últims encontres. Els dos tenen una clàusula de sortida gratuïta que venç a començaments de desembre i que tot sembla indicar que el club executarà.

Quant a la posició de base, les negociacions per al fitxatge d’Elvar Fridriksson continuen paralitzades, com ja va avançar SEGRE la setmana passada. Encara que hi ha acord amb el jugador, el seu club, el Maroussi grec, es nega a deixar-lo marxar malgrat que s’havia compromès amb l’islandès a alliberar-lo després de jugar el partit de diumenge passat.

Entre les alternatives que s’estudien hi ha la de l’holandès Keye Van der Vuurst, que la temporada passada va militar al Palència amb unes mitjanes de 10,6 punts, 1,9 rebots i 5,6 assistències. Així, el base neerlandès, de 22 anys i 1,91 metres, també arribaria en qualitat de cedit pel Joventut, amb el qual aquesta campanya només ha disputat tres partits.