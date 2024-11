Lamine, baixa per a Vigo i seriós dubte per rebre el Brest a la Champions

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La tornada als terrenys de joc de Lamine Yamal es retarda. El jugador del planter continua notant dolor al turmell dret lesionat i ja ha estat descartat per jugar demà a Balaídos contra el Celta, ja que no vol rebre cap infiltració a la zona afectada. Un contratemps important perquè Hansi Flick almenys pretenia tenir-lo a la banqueta. Però el problema per al tècnic alemany és que Lamine també és seriós dubte per al partit contra el Brest a la Champions League de dimarts vinent.

En aquest escenari, l’aspiració de l’staff tècnic blaugrana és tenir Lamine Yamal ja amb opcions almenys d’estar a disposició contra l’equip francès o, en el seu defecte, que arribi en bones condicions al partit de la setmana que ve contra el Las Palmas a Montjuïc, en el qual es commemorarà el 125 aniversari del club.

Més encoratjadora és la situació de Lewandowski, que després d’absentar-se dels compromisos internacionals amb la selecció per una lesió lumbar, ahir ja es va exercitar amb la resta de companys a la Ciutat Esportiva Joan Gamper i tot apunta que podrà jugar a Vigo.

Precisament el polonès va parlar al canal de Youtube de Rio Ferdinand i va reconèixer que es va quedar sorprès la primera vegada que va veure Lamine Yamal. «La primera vegada que el vaig veure en un entrenament del primer equip tenia 15 anys. Va ser la primera vegada que vaig veure algú així en la meua vida, perquè he vist molts joves talentosos, però per primera vegada vaig dir “uau, qui és aquest noi?” És impossible ser tan bo i tan intel·ligent a aquesta edat», va destacar. “El seu desafiament serà mantenir-se a aquest nivell els pròxims deu anys”, va afegir el golejador blaugrana.