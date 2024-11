Golejada de l'Atlètic Lleida a Peralada (1-3)

Publicat per Jordi Argilés Verificat per Creat: Actualitzat:

El partit ha començat amb molt ritme des de la primera jugada i l'Atlètic Lleida ha proposat un joc ofensiu que ha donat fruit al minut 9, just desprès d'una falta en contra que li ha costat la targeta groga a Moró, Soule ha fet una gran jugada i ha regalat el gol a Wilber per obrir el marcador. Els lleidatans continuaven molt concentrats, tot i això, aquest excés de ganes li ha costat també la targeta groga a Ortega, Villote i Daouda. El Peralada no ha creat perill a la porteria de Pau Torres i en una acció, al minut 44, Moró ha aprofitat el refús del penal fallat per ell mateix i ha marcat el 0-2 just abans del descans.

A la segona part l'Atlètic Lleida ha controlat el partit i el Peralada, que ha buscat reaccionar amb un triple canvi, no ha creat cap ocasió a un equip de Gabri molt sòlid en defensa. Al minut 66, Wilber ha marcat el tercer gol per sentenciar el partit. El mateix Wilber ha perdonat el seu hat-trick en un parell d'ocasions que haguessin significat el quart pels lleidatans. Finalment, el partit ha acabat amb un gol del Peralada al temps afegit per deixar el 1-3 definitiu.