Jaume Betriu tanca la temporada com a subcampió d'Espanya en E3

El pilot de Coll de Nargó Jaume Betriu ha tancat la temporada estatal com a subcampió d’Espanya en la categoria Enduro 3, després de la disputa de la cinquena i última prova del calendari, aquest cap de setmana a la localitat cordovesa de Cerro Muriano. Betriu, pilot de l’equip WP Eric Augé, va acabar el cap de setmana amb una segona posició en la seua categoria i tercer en scratch, que li permet proclamar-se subcampió d’Espanya en E3 i quart en la classificació general. “És molt gratificant acabar d’aquesta manera. Ha estat un any difícil, marcat per les lesions des de la pretemporada, però he treballat per recuperar-me i arribar en bona forma a les últimes proves. Vull agrair a l’equip WP Eric Augé el seu treball impecable i el seu suport constant”, va dir el pilot de Coll de Nargó.

Sense gairebé temps per descansar, el pilot lleidatà tornarà a l’acció aquest pròxim cap de setmana, des de dijous dia 28 a l’1 de desembre a la Baja Dubai, puntuable per al Campionat del Món FIA de Bajas. En aquesta ocasió, no obstant, canviarà el manillar pel seient de copilot, acompanyant el pilot de Lleida Eduard Pons en aquest desafiament internacional, en el qual es juguen el títol en la seua categoria.