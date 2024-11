El 'tercer temps' arriba a Rialp

El FC Rialp ha posat en marxa aquesta temporada una iniciativa, inspirada en el tercer temps del rugbi, per fomentar el joc net i les bones relacions entre els clubs. Abans de cada partit el club regala una bufanda a l’equip rival i després del duel els convida a berenar. “Els equips fan molts quilòmetres per venir a jugar a Rialp i el que no pot ser és que un partit de futbol sigui una guerra”, explica Jordi Altieri, president del Rialp. “Si oblidem que això només és un esport el futbol als pobles està perdut. Costa que vingui gent, amb tota la competència que tenim a la televisió i infinitat d’activitats que hi ha cada cap de setmana, a les directives ens costa esforç mantenir el futbol i hem d’aconseguir que un partit sigui una cosa atractiva en què imperi el bon rotllo. Intentem fer una cosa diferent i sobretot que hi hagi bon ambient, per sobre del resultat”.

Admet que alguns equips se sorprenen i pensen que aquell dia se celebra alguna festa a Rialp. “Els diem que passi el que passi, sigui quin sigui el resultat, al final del partit estan convidats a un berenar, amb coca de recapte, pizza o xocolate i un refresc”, afegeix. I abans de cada partit a l’equip rival també se li regala una bufanda.

El president defensa que “si oblidem que això és un esport, el futbol als pobles està perdut”

Altieri admet que s’ha inspirat en el rugbi, esport en el qual és tradició que els equips, una vegada acabat el matx, es reuneixen per compartir menjar i beguda, que ajuda a oblidar els frecs que hi hagi pogut haver durant l’encontre i fomenta la confraternització. “De vegades hi ha algun partit dur, però és igual. Quan acaba s’oblida tot”, assenyala.

A més, per fomentar l’assistència als partits i superar una tendència en la qual “costa molt que la gent vingui als camps”, des del club s’ha fomentat la creació d’una Grada Jove. “Els més joves han creat un grup, veuen el partit junts i això també crea ambient”, diu Altieri. El club, dins d’aquesta campanya de foment de l’esportivitat i el joc net, va crear l’estiu passat una mascota i col·loca cartells amb el lema Anima el teu equip. No insultis.

El president del Rialp reconeix que li agradaria que la iniciativa fos imitada per altres clubs. “La passada temporada quan vam ser a Gimenells ens van convidar a un refresc i penso que això és bonic. El futbol és només un joc, ningú no es guanya la vida amb aquest esport i és trist i desagradable quan es veuen baralles o discussions en un camp. Es tracta només de passar la tarda.”

Guardiola portarà el seu Campus al Pallars Sobirà per cinquè any

Rialp tornarà a acollir l’estiu que ve, per cinquè any consecutiu, el Pep Summer Camp, el campus estival que organitza l’entrenador del Manchester City Pep Guardiola i que va dirigit a nens i nenes d’entre sis i setze anys.El tècnic ja ha confirmat a l’ajuntament i junta directiva del club que torna a confiar en Rialp per organitzar una nova edició del seu campus. Com en les últimes edicions, la durada serà de tres setmanes i el Pep té previst visitar-lo.