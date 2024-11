L'AEM rep l'Espanyol amb la semifinal en joc

Publicat per José Carlos Monge Cap d'Esports REDACCIÓN Verificat per Creat: Actualitzat:

L’AEM rep avui al Recasens l’Espanyol, rival que milita a la Lliga F, en partit corresponent als quarts de final de la Copa Catalunya Femenina (19.00/Lleida en Joc) i ho fa amb l’objectiu de plantar-se a les semifinals d’aquesta competició, on tindria l’opció de mesurar-se amb el Levante Badalona o el FC Barcelona.

Una setmana després de caure a la Copa de la Reina davant del Vila-real a la tanda de penals, l’entrenador de l’AEM, Rubén López, considera oblidat aquest revés. “És un partit semblant, en dimecres.. esperem una bona entrada, davant d’un bon equip i amb la possibilitat de passar l’eliminatòria i que et toqui el Levante Badalona o el Barcelona, que també és il·lusionant. S’hi pot assemblar, però serà totalment diferent. No sé com vindrà l’Espanyol però nosaltres tenim moltes ganes de fer un bon partit, d’enganxar una altra vegada la gent, ser nosaltres mateixes, ser més atrevides i intentar passar”, va explicar l’entrenador.

El jugador Òscar Rubio va ser elegit ahir un dels representants del futbol català a la RFEF

Encara que admet que l’equip ja acumula una important càrrega de treball, valora que “arribem molt bé. Tenia dubtes, sobretot a nivell anímic i físic, de com arribaríem a Vitòria i em vaig emportar una sorpresa agradable perquè l’equip va respondre molt bé a nivell físic i mental i crec que ara serà igual. Hem recuperat molt bé, hi haurà algun canvi i això afavorirà que puguin estar al seu millor nivell”. López comptarà amb jugadores del juvenil i, amb l’excepció de Fati, té tota la plantilla a la seua disposició.

El Lleida visita el Roda de Berà, de Segona Catalana

El Lleida també afronta avui un compromís a la Copa Catalunya, en el seu cas visitant el Roda de Berà, un rival de Segona Catalana (19.30/Lleida en Joc), en partit corresponent a la sisena fase d’aquesta competició. El tècnic del Lleida, Marc Garcia, admetia ahir que l’equip està una mica cansat, però afronta el duel amb l’obligació de passar ronda.Sobre la diferència de categoria va dir que “hem de ser versàtils i adaptar-nos a totes les situacions. Aquest és un escenari nou i anem amb tot el respecte i amb la idea de competir com si fossin de la nostra categoria, perquè han eliminat dos rivals de Tercera que són candidats a ascendir. Hem d’aprendre la lliçó i competir en aquest partit perquè no ens passi el mateix”.Sobre la motivació dels seus jugadors va dir que “el que va passar diumenge hauria de ser prou al·licient perquè tothom vulgui competir perquè diumenge havíem de guanyar i no ho vam fer. Si et vols posar la samarreta del Lleida a Segona RFEF cal competir contra tot i contra tothom”.D’altra banda, el jugador Òscar Rubio va ser elegit ahir un dels representants del futbol català a la RFEF. I el club, a través de la seua fundació, ha firmat un acord amb l’AE Alcoletge.