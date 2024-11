Marc Márquez: “Tinc totes les eines per lluitar pel títol”

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Marc Márquez (Ducati) va dir ahir tenir “totes les eines per lluitar pel títol” el 2025, la qual cosa estarà a les seues “mans”, després d’una temporada en què no va conquerir la novena corona, però sí que ha guanyat “molt més” en el terreny personal, al mateix temps que va reconèixer que desitja que el seu nom estigui “entre els favorits” una vegada arranqui el curs.

“El meu repte per al 2025 és fer pretemporada completa, amb uns bons tests, i lògicament m’agradaria lluitar pel títol, per això soc al millor equip i tinc de company Pecco (Bagnaia). Tinc totes les eines per lluitar per un títol, ara estarà a les meues mans, el factor humà, però som a MotoGP, tots són molt bons”, va expressar el lleidatà en un esdeveniment organitzat per Estrella Galicia 0,0 a Madrid.

“Estem a MotoGP i aquí es viu del present, i el present va canviant. No només serà un campionat entre Pecco i jo, no només corre Ducati, hi ha Pedro Acosta, Jorge Martín amb Aprilia.. Ha de ser tot perfecte per guanyar un Mundial”, va analitzar.

Sobre la pròxima temporada i la rivalitat amb el seu company d’equip, Bagnaia, va dir que “arribo a un box en el qual hi ha un estatus i Pecco ha de ser el que porti la veu cantant. Després intentarem treballar per estar a prop, però ell és el referent”, va deixar clar, abans de reiterar que “el millor joc mental” contra el pilot italià “són els resultats i a la pista”, perquè “és el que ajuda més”.

Va fer un bon balanç de la temporada tot just acabada, en la qual ha acabat tercer al Mundial, freqüentant el podi. “Aquesta temporada, la gran pregunta era saber si seria competitiu i ho soc. Portàvem quatre anys en què tots els vídeos eren caigudes, fractures i ha estat molt bonic aconseguir els objectius que ens hem proposat i trobar una gran família i un bon ambient perfecte per retrobar-me com a pilot”, va afirmar, i va reiterar que “l’únic pla que hi ha per al 2025 és ser ràpid a la pista”.