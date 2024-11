El Madrid no pot contra un gran Liverpool i veu perillar la classificació

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Ni Kylian Mbappé, ni Jude Bellingham, ni la màgia d’Arda Güler, ni les parades de Thibaut Courtois. Al Reial Madrid no li va quedar ni sort, ni èpica, ni sobretot futbol per competir contra el millor equip d’Europa, el Liverpool, davant del qual va cedir el partit (2-0). La derrota, lògica, però no per això menys dolorosa, deixa els blancs al llindar d’una vegonya històrica, com seria no ficar-se a vuitens de final.

Amb sis punts de quinze possibles, el Reial Madrid ja està immers en la pitjor fase de grups de la seua història a la Champions League. Per a la seua fortuna, és també la més extensa, per la qual cosa té tres partits al davant per alleujar la ferida i posar-se, almenys, a la ronda extra de setzens, cosa que seria un premi pobre per al vigent campió.

El Liverpool ha sumat aquesta temporada, entre Premier i Champions, 46 de 51 punts possibles. I ahir va demostrar el seu bon moment superant amb solvència un Madrid decebedor.

El FC Barcelona és le gran triomfador en els premis als millors futbolistes de l’any que anualment concedeix la revista italiana Tuttosport. Tres dels guardons han correspost a jugadors del club. Aitana Bonmatí torna a confirmar-se com la millor jugadora del món i ha estat premiada amb el Golden Woman 2024, mentre que els millors joves menors de 21 anys són també blaugranes. Lamine Yamal ha estat distingit amb el premi Golden Boy, mentre que el Golden Girl és per a Vicky López. Com a millor jugador masculí ha estat distingit amb el Golden Man Toni Kroos, jugador alemany que es va retirar al Reial Madrid l’estiu passat. Un altre dels premis, el de Millor Dirigent, ha estat per a Txiki Begiristain, que és al Manchester City de Pep Guardiola. La blaugrana Giulia Dragoni, cedida a la Roma, ha estat la guanyadora del Best Italian Golden Girl.

Amb la distinció a Aitana Bonmatí, el Golden Woman manté un ple blaugrana, ja que en les quatre edicions en què s’ha concedit ha correspost a jugadores del FC Barcelona. El 2021 el premi va ser per a la neerlandesa Lieke Martens, llavors al Barça, mentre que el 2022 el premi va recaure en Alèxia Putellas. Aitana Bonmatí ha estat la guanyadora en les dos últimes edicions, les del 2023 i el 2024. Aitana Bonmatí, campiona del món amb Espanya el 2023, que també ha guanyat la seua segona Pilota d’Or consecutiva, va guanyar en aquesta passada temporada els quatre títols possibles a nivell de clubs: la Lliga de Campions, la Lliga estatal, la Copa de la Reina i la Supercopa, arredonint una temporada estel·lar en què ha estat capitana. En total, va marcar 19 gols i va donar 18 assistències durant la passada campanya.

Lamine Yamel succeeix com a Golden Boy Jude Bellingham i és el quart jugador blaugrana que guanya aquest guardó. Als seus 17 anys s’uneix a Messi, que el va guanyar el 2005; Pedri, que ho va fer el 2021 i Gavi, guanyador el 2022. Lamine Yamal es va adjudicar el prestigiós reconeixement després d’una temporada excel·lent en la qual es va consolidar com l’estrella del combinat culer i en què va guanyar l’Eurocopa amb Espanya, així com el trofeu a millor jugador jove del mateix torneig. En total, va marcar cinc gols i va donar set assistències a la Lliga. Vicky López és la primera blaugrana que guanya el Golden Girl. Els trofeus s’entregaran en una gala que se celebrarà a Torí el 16 de desembre.

El Girona va patir ahir una derrota decebedora i ja gairebé definitiva per a les seues aspiracions de classificació per a les eliminatòries de la Lliga de Campions al perdre una final contra l’Sturm Graz austríac (1-0). Després d’aquesta nova decepció l’equip gironí suma tan sols tres punts a l’espera dels partits contra el Liverpool, el Milan i l’Arsenal.

L’Sturm Graz, actual campió i líder de la Lliga austríaca, que fins ahir comptava per derrotes tots els partits disputats a la Champions, va sorprendre amb un gol de Mika Biereth a l’hora de joc. L’equip de Míchel Sánchez, superior, però que va anar de menys a més, va patir així la quarta derrota a la Lliga de Campions, després de caure davant del PSG (1-0), el Feyenoord (2-3) i el PSV (4-0). Només ha pogut vèncer en un partit, amb l’Slovan Bratislava (2-0), amb la qual cosa el pas a la fase eliminatòria es converteix en un objectiu més que difícil.

Yamal ja s’entrena amb els seus companys

Lamine Yamal va fer ahir part de l’entrenament amb el grup, en la sessió posterior al triomf sobre el Brest (3-0) a la Fase Lliga de la Lliga de Campions, pensant a poder rebre l’alta mèdica abans del partit contra la UD Las Palmas de dissabte a l’Estadi Olímpic Lluís Companys. També esgota les seues opcions de poder jugar contra l’equip canari el central uruguaià Ronald Araujo, que diumenge passat ja va trepitjar la gespa per compartir l’entrenament amb els seus companys.

Lewandowski ja porta 22 gols en aquest curs

Robert Lewandowski està mostrant una efectivitat davant de porta excepcional en aquest inici de temporada. Després dels dos gols davant del Brest de dimarts ja en porta 22, 15 dels quals en 14 partits de Lliga i 7 en cinc de la Champions.

El Bayern Múnic es disculpa amb el PSG

El Bayern Múnic va demanar ahir “disculpes” al París Saint-Germain i el seu president, Nasser Al-Khelaifi, per les pancartes ofensives contra el dirigent de l’equip francès, que van ser desplegades en un dels fons de l’Allianz Arena en el partit de dimarts en la cinquena jornada de la Lliga de Campions entre tots dos conjunts.