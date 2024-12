Aniversari amarg

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La UD Las Palmas va amargar ahir la celebració del 125è aniversari del Barça (1-2), que va encadenar el tercer partit sense conèixer la victòria a LaLiga i podria perdre el liderat de la competició si el Reial Madrid guanya els dos partits pendents que té per disputar. Després de perdre davant de la Reial Societat (1-0) i empatar contra el Celta (2-2), el conjunt blaugrana continua sense sortir del clot en el qual està instal·lat en la competició domèstica, en un duel en el qual els canaris van aconseguir un triomf històric, ja que no guanyaven a Barcelona des de l’any 1971.

El moment era propici perquè el conjunt blaugrana recuperés l’alè a LaLiga. No només pel rival, de la zona baixa de la taula, sinó també per celebrar amb una victòria el 125 aniversari del club, que l’entitat va celebrar amb tota l’esplendor divendres a la nit en una gala al Gran Teatre del Liceu. Que Flick es prenia seriosament el partit contra el conjunt groc ho demostra que la seua plantilla al complet va abandonar l’auditori pocs minuts abans que acabés el festeig. Tanmateix, els jugadors semblaven estar de ressaca, ja que els va costar molt entrar en el partit. I és que en el primer temps es va jugar al que volia l’equip de Diego Martínez, al mateix temps que el conjunt català enyorava el talent de Lamine Yamal i Dani Olmo, ambdós suplents. El tècnic alemany va apostar per les rotacions. El conjunt groc va ser un mirall del que està sent el Barça en aquest inici de temporada, amb una pressió avançada intensíssima a què es va sumar el bon tracte amb la pilota dels seus jugadors, a qui en els primers 45 minuts va faltar una mica més de punteria. Al Barça li costava carburar. Ni Pedri manava en la medul·lar ni Raphinha amenaçava amb les seues arribades ni Lewandowski caçava pilotes a l’àrea. En l’afegit, Raphinha va enviar la pilota al travesser, posant fi a un primer temps irregular que va recordar el Barça d’Anoeta i Balaídos.

Va buscar solucions Flick a la banqueta. I allà va trobar Lamine. El talent de Mataró, que s’havia perdut els tres últims partits per una lesió al turmell dret, va entrar per Pablo Torre en la represa. Però el Barça no es va despertar i el Las Palmas ho va aprofitar per avançar-se en el marcador. Amb l’equip tocat, Flick va moure el vesper i el Barça, amb més cor que bon joc, va reaccionar. Raphinha, molt discret en el primer temps, es va inventar una fuetada rasa i va empatar el partit (1-1, min. 61). Pero Fábio Silva va frenar la reacció blaugrana (1-2, min.67). En l’última mitja hora, el Barça va gaudir d’ocasions clares però l’exblaugrana Cillessen ho va evitar amb tres parades de mèrit.

L’Espanyol va firmar un triomf balsàmic contra el Celta que li dona oxigen de cara a intentar sortir de les posicions de descens.

“Hem de canviar i reconnectar-nos”

Hansi Flick no va amagar la seua preocupació per la primera derrota a casa i després de sumar un punt dels últims nou a LaLiga. “Avui no ha estat el dia. A la segona part hem generat més oportunitats, però no ha estat el dia”, va dir en declaracions a Movistar LaLiga. “Hem de canviar, hem de defensar millor. Però no és només una cosa de la defensa, sinó de tot l’equip. Hem de tornar i reconnectar-nos”, va insistir. Més dur va ser Raphinha. “Hem de mirar el que estem fent malament. Crec que hem abaixat el nivell del que fèiem”, va dir.

L’equip blaugrana va reclamar dos penals

El Barça va reclamar dos penals que ni l’àrbitre Cordero Vega, ni el del VAR, Busquets Ferrer, van considerar que ho fossin. En el primer, Cubarsí va rebre una clara trepitjada a l’àrea que no van veure ni l’àrbitre ni el VAR; en el segon, Pau Víctor va rebre una agafada que tampoc va ser considerada punible pel VAR.