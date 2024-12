Derrota del Hiopos Lleida a la pròrroga (101-106)

Publicat per Jordi Argilés Verificat per Creat: Actualitzat:

El partit ha començat molt igualat amb un intercanvi de cistelles on Corey Walden era l'home referència pels lleidatans sobretot des de la línia de tres. Corunya que ha fallat quatre tirs lliures consecutius ha donat vida als lleidatans que han arribat per davant (16-15) gràcies a un últim triple en la darrera jugada del quart. Al segon quart Corunya ha augmentat el ritme anotador i un Trey Thompkins molt endollat castigava des de la llarga distància. Tot i el poc percentatge en el rebot que deixava als visitants l'opció de segones i terceres jugades, el Hiopos Lleida ha aconseguit seguir el rastre anotador i tan sols ha marxat 38-42 per sota al descans.

L'inici del tercer quart ha tornat a donar esperances de victòria a la parròquia local amb un Thomas Bropleh i Edo Muric que veien cistella amb més facilitat, tot i això, Thomkins continuava amb el seu partidàs i s'hi sumava Taylor pels corunyesos. El partit era un continu intercanvi de lideratges en el marcador i finalment s'ha arribat amb empat a 67 als últims deu minuts. En l'últim quart han entrat en joc els tirs lliures i Corunya ha millorat els percentatges de la primera meitat, El partit continuava molt igualat i cap equip aconseguia trencar-lo a favor seu. Els lleidatans han aconseguit igualar-lo fins en dues ocasions des del tir lliure i, finalment amb empat a 88, Taylor ha fallat l'últim tir per Corunya i el partit ha arribat a la pròrroga.

A la pròrroga Corunya ha estat superior i dominant des de l'inici. La cinquena de Cooke ha deixat al Hiopos Lleida sense referència al cinc i la diferència al rebot encara era més evident. Els d'Encuentra nou a baix ho han intentat amb dos triples, però una falta ingènua de Bozic ha acabat sentenciant el partit amb un 101-106 definitiu.