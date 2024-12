El Barça afronta un mes complicat en plena davallada

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Barça afronta l’últim mes de l’any en ple clot de joc i resultats a la Lliga (només ha sumat un punt dels últims nou que ha disputat) en un novembre amb alts i baixos, després de viure un octubre per emmarcar. Ara, l’últim mes de l’any, desembre, ha de servir per aixecar el vol i tancar el 2024 amb bones sensacions. En només nou dies, els de Hansi Flick disputaran tres partits seguits a domicili, dos de Lliga, contra el Mallorca –aquest duel, demà dimarts– i el Betis, i un de Champions, davant del Borussia Dortmund, al Signal Iduna Park. I per acabar el mes de desembre i tancar l’any, el Barça rebrà el Leganés i l’Atlètic de Madrid a l’Estadi Olímpic de Montjuïc.

En el primer desplaçament dels blaugranes, a les illes Balears, els de Hansi Flick buscaran recuperar la bona dinàmica perduda a La Liga.

El dia 11 viatjarà a Dortmund per disputar la sisena jornada davant d’un rival al qual avantatja un lloc

El partit contra el Mallorca es disputarà a Son Moix demà a les 19.00 hores. El següent repte serà al Benito Villamarín, l’estadi del Betis, dissabte a les 16.15 hores. Un duel aquest davant dels bètics en el qual el Barça intentarà mantenir el ritme competitiu i refermar-se dalt de la classificació.

El matx més esperat arribarà el dimecres 11 de desembre, quan el Barça viatjarà a Dortmund per disputar la sisena jornada de la Champions. El duel, que començarà a les 21.00 hores, concentrarà totes les mirades, atès que enfrontarà el tercer (FC Barcelona) contra el quart classificat (Borussia Dortmund) del nou format de la competició.

Els últims dos partits de l’any tindran com a escenari l’Estadi Olímpic Lluís Companys i amb dos equips madrilenys com rivals. El primer duel serà el diumenge 15 de desembre a les 21.00 hores, quan el Barça rebrà el Leganés.

I per acomiadar el 2024, el Barça rebrà l’Atlètic de Madrid el dissabte 21, també a les 21.00 hores. Aquest enfrontament serà una autèntica prova de foc per als homes de Hansi Flick, que buscaran la victòria contra un rival directe per a la lluita dels llocs líders de la classificació de Lliga.

I és que un pletòric Atlètic de Madrid també es postula per lluitar pel títol de Lliga després de sumar dissabte el seu quart triomf consecutiu amb una golejada a Valladolid (0-5), cosa que el deixa a dos punts del quadre blaugrana.

El Reial Madrid va passar de la impotència a la Lliga de Campions a acariciar el liderat de la Lliga, que té a l’abast, a un punt del Barcelona i amb un partit menys, enllaçant el tercer triomf lliguer consecutiu en un duel davant del Getafe sentenciat en 38 minuts, que es van convertir en una lluita de Kylian Mbappé contra si mateix, després de retrobar-se amb el gol però amb una impotent lluita davant del desencert en la rematada. De fet, el francès no va tirar el penal que va significar l’1-0 i va cedir el llançament a Bellingham, que va encertar vuit minuts abans que el francès anotés el 2-0.

Un gran gol de volea del central Krejci en el temps afegit va permetre al Girona salvar un punt davant d’un Vila-real que no va saber conservar un avantatge de dos gols (2-2).

L’Athletic va vèncer (1-2) el Rayo gràcies a un doblet d’Oihan Sancet i els bascos van aprofitar així l’empat en sessió matinal del Vila-real amb el Girona (2-2) per col·locar-se quarts, mentre que la Reial Societat va treure profit del mal moment del Reial Betis (2-0) per continuar escalant a la taula. A Segona, l’Almeria continua desencadenat i es va refermar a la segona plaça a sis punts del líder, el Racing de Santander.

La Grada d’Animació protesta contra la junta

La Grada d’Animació va viure amb resignació el tancament indefinit del seu espai a l’Estadi Olímpic Lluís Companys pel càstig imposat per la junta directiva fins que abonin l’import de les multes pagades pel club: 21.000 euros. L’endemà de manifestar-se pacíficament en els instants previs al partit davant del Las Palmas, els quatre grups de l’Espai d’Animació van fer un comunicat conjunt advertint de la pèrdua de pes dels socis, teòrics propietaris del club. Penya Almogàvers, Nostra Ensenya, Front 532 i Supporters Barça han alertat de la “mort social” de l’entitat, i han fet una crida de protesta als culers.

El Valladolid destitueix el tècnic Pezzolano

El Valladolid va anunciar ahir a la matinada la destitució de l’uruguaià Paulo Pezzolano com a entrenador de l’equip després de 70 partits oficials en tres temporades i després de caure golejat davant de l’Atlètic de Madrid (0-5).